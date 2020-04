Muere Michael Robinson a los 61 años

El mundo del deporte está de luto tras la muerte de Michael Robinson a los 61 años. La figura de Robinson se hizo popular durante su etapa de futbolista en el Liverpool inglés. Llegó a España en la temporada 1986-87 para jugar durante tres temporadas en Osasuna, club en el que pondría fin a su carrera deportiva.

A partir de ese momento empezó una nueva carrera que le lanzó a la popularidad, la de comentarista de fútbol. Primero en TVE, donde comentaba la Premier League. Posteriormente, en 1990, fichó por Canal Plus, y junto a Carlos Martínez, se han convertido en dos de los grandes comentaristas que nos acompañan cada fin de semana durante las retransmisiones deportivas.

Desde finales de 2018 padecía un mieloma

Robinson padecía una enfermedad que el mismo se encargó de anunciar en diciembre de 2018, y fue muy claro al afirmar que no tenía cura, pero eso no le impidió seguir con sus labores de periodista y comentarista, y trabajó hasta el último partido de Liga antes del parón por el coronavirus, el Betis – Real Madrid. "Puede que el cáncer me mate, pero no lo hará todos los días".

En los últimos días fue hospitalizado debido a complicaciones que finalmente no ha podido superar.