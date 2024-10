Montse Tomé: "Creo que el equipo se ha reencontrado con su juego"

LEER MÁS Una España sin pegada vuelve a sumar otro empate

"Ganar siempre queremos ganar, trabajamos para ello, creo que el equipo se ha reencontrado con su juego. En las jugadoras ha habido cambios en la convocatoria, ha habido cambios en los onces, hoy salimos con un triple de posiciones arriba diferentes con Amaiur [Sarriegi], con Martín-Prieto, con Lucía [García]... Son jugadoras que teníamos que ver, y la verdad que estoy satisfecha de haber podido estar con todas durante esta concentración", dijo Tomé a RTVE después del encuentro.

"Hemos tenido muchas ocasiones, el último tercio ahí es lo que tenemos que seguir insistiendo, y creo que hemos dominado el partido. Luego, cuando te pones con la ventaja en el marcador, en una acción a balón parado, pues son cosas que tenemos que mejorar, son detalles. Y creo que los dos partidos nos han servido para ver jugadoras y para reconocer al equipo, y por eso sí que estoy contenta", argumentó.

No en vano, la 'Roja' firmó otro 1-1 este martes en el Estadio Romeo Menti de Vicenza. "Sí que empezamos muy bien el partido, las soluciones que dijimos, el plan salió bien porque esperábamos ese 5-4-1 de Italia, que lo venía haciendo, que ya lo había hecho con nosotras. Y creo que en la primera parte, pues como todos los partidos, ¿no? Italia es un equipo muy competitivo, que en su casa no es fácil de ganar y sabíamos que íbamos a tener un contexto así", señaló Tomé al respecto.

"En la segunda parte intentamos empezar de la misma manera, ellas tienen jugadoras por dentro que juegan bien", citó a Manuela Giugliano junto a "jugadoras arriba que también han hecho cambios", en alusión a Michela Cambiaghi. "Sabíamos que era un contexto competitivo de máximo nivel, Italia es una selección que ya había dicho que venía compitiendo y venía mejorando. Creo que... bueno, pues nos faltó", lamentó.

"Aun así hemos tenido el dominio, hemos tenido las ocasiones en ese último tercio. Y, bueno, pues no cometer esa situación de balón parado ya faltando dos minutos, creo que son cosas que podemos mejorar", repitió la entrenadora asturiana a pie de campo. "Yo creo que el trabajo está bien, queremos más. Podemos mejorar, no pondría un número. Si, como les he dicho, cuando vienen aquí y vienen a poner lo que ya tienen, ahora es el momento de mejorar en sus clubes y nosotras pues hacer todo el seguimiento para elegir a las mejores", concluyó.