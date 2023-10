Misterchip: "Parece que en el seno del Barça no ha gustado la designación de Gil Manzano y no lo entiendo"

Gran fin de semana que tenemos por delante con el clásico el duelo más esperado cada año. Este que suele llegar siempre en el mes de octubre, a principios de temporada y que se coge siempre con muchísima pasión, porque los dos equipos, además este año están muy arriba en la tabla, sólo están separados por un punto.

El Barça, por ejemplo, no ha perdido todavía lo que llevamos de temporada. El Real Madrid ha hecho un inicio también muy bueno, no solo en la Liga, sino también en la Champions, un clásico con muchas novedades. Hay un montón de jugadores que van a poder debutar en este clásico Kepa, Fran García, Bellingham, Joselu, Brahim Díaz, Cancelo, Oriol Romeu, Gundogan, Joao Félix, Lamine Yamal, Fermín, Íñigo Martínez, Marc Guiu.

Puede haber un montón de jugadores que experimenten por primera vez lo que es vivir este espectáculo, un clásico en el que, por ejemplo, Lamine Yamal podría convertirse en el jugador más joven en la historia de los Madrid Barça o en el que Joao Félix puede acabar con su terrible racha contra el Real Madrid, al que jamás le ha marcado en su carrera. O Bellingham. A ver si continúa con esa racha goleadora. Se le da bastante bien a los ingleses, a los pocos ingleses que ha habido en la historia de los clásicos, se les ha dado bastante bien y han hecho bastantes goles.

Es un clásico que se va a jugar en el estado de Montjuic. Pierde un poquito esa mística de los clásicos en el Camp Nou. Por cierto, se interrumpe una racha de 90 clásicos seguidos del Barsa siendo local en el Camp Nou ante el ante el Real Madrid, la última vez que el Barça fue local contra el Madrid y sin jugarse en su estadio, en el de toda la vida, Fue en el año 1957, un partido que se jugó en el viejo campo de Las Corts. Un clásico con dos técnicos con trayectoria muy diferentes.

Ancelotti, con una carrera de 28 años al frente de grandísimos equipos, con 1297 partidos a sus espaldas y diez clubes diferentes. En el caso de Xavi, una carrera más cortita, cuatro años. También hay mucha diferencia de edad entre los dos. Más de 20 años, como digo, cuatro años de carrera de Xavi, dos clubes, el Al Saad y el Barcelona, 205 partidos oficiales, pero bueno, entre ellos ha habido resultados muy interesantes. Xavi tiene ventaja cuatro victorias por tres de Ancelotti, pero ha habido un 0-4 de Ancelotti y un 0-4 de Xavi a Ancelotti.

Ha habido partidos con muchos goles, sobre todo en la Supercopa de España, donde vimos un 3-2 y un y un 3-1 recientemente. Es decir, suelen ser partidos en los que está habiendo muchos, muchos goles y mucho movimiento.

Y el morbo está garantizado con la presencia, por supuesto, de Gil Manzano, que parece que no ha gustado mucho en el seno del Barcelona, en su afición y en el club. Yo no entiendo esto porque para mí el Manzano es el mejor árbitro que hay en el fútbol español. Así lo atestiguan sus números.

Es el árbitro que sistemáticamente más utilizan en UEFA para los partidos de Champions, pero además con una diferencia abismal sobre el siguiente español, que es Sánchez Martínez. Y sin embargo, Gil Manzano solamente había arbitrado clásico, mientras que Sánchez Martínez lleva ya seis. Lleva más clásicos Sánchez Martínez que partidos en Champions League y Gil Manzano, que está en 21 partidos en Champions y sólo dos clásicos, no se entendía. Le han dado ya su tercer clásico y yo espero que le salga bien. Yo espero que lo haga bien. Primero porque es extremeño y paisano, y segundo porque me gustaría que lo que pasara en el campo lo decidieran los jugadores y no el azar, la fortuna o una decisión arbitral, que de lo que se trata es que los árbitros pasen lo más desapercibido posible.

Gil Manzano, que tiene buenos números con el Real Madrid, tiene con el Real Madrid, tiene un 79% de victorias. Con este colegiado. Es peor el balance del Barça, que tiene un 61% de victorias, pero sin embargo el Barça nunca ha perdido con Gil Manzano en casa. En total, el Barça con Gil Manzano tiene en casa 14 victorias, tres empates y ninguna derrota.

Yo creo que va a ser un partido con goles. Espero que sea un partido con goles. Espero que no haya un empate, quiero que se lo lleve alguien. Por cierto, Ancelotti nunca ha empatado un clásico, ha disputado 13, ha ganado seis y ha perdido siete. Así que por ahí vamos, vamos bien. Entiendo que el Barça juega en casa y siempre en este tipo de partidos. El equipo que juega de local para mí es favorito, así que creo que va a ganar el Barcelona. Y ¿el resultado? Hombre, me gustaría, me gustaría un partido con muchísimos goles, pero el más habitual suele ser un 2-1, así que vamos a seguir con eso. Barça dos, Real Madrid uno. Lo que vivimos mañana en Radio Estadio.