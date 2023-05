Misterchip: "El mejor del partido fue Rudiger. Haaland tocó el balón menos veces que los dos porteros"

Terminó el primero de los dos duelos que van a vivir Manchester City, Real Madrid. Resultado uno uno. Creo que el resultado es justo visto lo que vimos en el partido. Es un resultado justo, pero conseguido de manera injusta, porque el Madrid marca su gol cuando está siendo más zarandeado por el City y el City marca su gol cuando estaba más cerca el 2-0 del Madrid. Creo que en norma general es correcto que ninguno de los dos equipos haya ganado el partido. Empezó con un planteamiento hiper defensivo de Carlo Ancelotti.

Hay muchas teorías al respecto que si el equipo podría estar cansado, cosa que comparto que el hecho de que el equipo pueda estar cansado y no puede salir a 'revienta caldera' después de jugar una final de Copa, dos días y poco antes, eso es una evidencia. El reconocimiento por parte del Real Madrid de la superioridad del Manchester City también puede suponer eso de que te vayas un poco atrás. Me recordó un poco a la eliminatoria contra el PSG de la temporada pasada, el partido en París, que el Real Madrid tuvo un planteamiento muy similar y de hecho Ancelotti luego en rueda de prensa, lo reconoció. Oye, soy italiano, yo vivo de esto toda la vida. Es un poco medio en broma, medio en serio, pero reconociendo un poco que era la forma de salir vivo de París.

También se pareció bastante a lo que sucedió la temporada 13 14 en el duelo Madrid Bayern.en el que también el Madrid en el Bernabéu tuvo un planteamiento muy similar y estuvo durante gran parte del partido a merced del Bayern Munich, pero ganó el Madrid aquel día uno cero con gol de Benzema y luego en Munich arrasó 0-4. Bueno, Ancelotti, yo creo que entre ese recuerdo del año 2013, 2014 y el de la temporada pasada, ese cuatro tres en el Etihad, dijo tengo dos precedentes y me gusta más el primero que el que el segundo y planteó un partido muy, muy defensivo. Insisto, hay teorías al respecto de que era la única forma de que el Madrid consiguiera un resultado positivo ante el Manchester City.

Podría ser una teoría válida, hasta que vimos lo que pasó después del uno cero, cuando el Madrid marca el gol a través de Vinicius. Realmente el partido cambia por completo y en el segundo tiempo es el Madrid el que domina el encuentro y es el City el que tiene la guillotina encima del cuello, el que vive con miedo y el que se guarda atrás, y el que en muchos momentos del partido, efectivamente, parece un rival menor frente al Real Madrid. Lo que nos lleva a pensar que realmente el Madrid quizá tenía otras alternativas para conseguir un buen resultado más allá de la que hemos visto en la primera media hora de partido, que es echarse atrás y esperar una contra que al final la acabó pillando.

Porque realmente esta es la otra derivada del planteamiento. El planteamiento puede ser poco vistoso como lo fue, pero puede ser efectivo. Y ayer fue efectivo. El Real Madrid consiguió en esa primera media hora lo que quería, que es estar bien metido atrás, no sufrir, porque realmente el City tuvo mucho tiempo, el balón casi un 80% de posesión en el primer tiempo, luego bajó alarmantemente en el segundo, pero sin generar grandes ocasiones. Y tuvo dos que evidentemente ahí apareció Courtois, como aparece siempre, pero no sufrió mucho y pilló la contra que quería, con lo cual el planteamiento salió bien.

El planteamiento fue efectivo, aceptable, correcto, pero poco vistoso. Y entiendo que la afición del Real Madrid, acostumbrada a ver a su equipo llevar la iniciativa a los partidos, más en una noche de Copa de Europa, más en tu propio estadio, más en un partido de ida, cuando sabes que vas a tener que jugar la vuelta fuera de casa y que no es fácil ganar allí. Cuesta ver al equipo o se echado atrás y un poco dándole al rival la iniciativa. Pero bueno, es la es la opción que adoptó Ancelotti. Lo que pasa es que esa opción marcó el partido. Esa opción marcó el partido. Por eso yo decía que este, que en principio va a ser un partido que lo iba a marcar Haaland al final fue el planteamiento de Ancelotti lo que condicionó todo. De hecho, por ese planteamiento de Ancelotti, el tener al equipo replegado atrás sin apenas conceder espacio, se jugó solamente media cancha los primeros 30 minutos y Haaland no encontró espacios, no encontró campo abierto por delante, ni de Bruyne.

No se pudieron asociar, no se encontraron en ningún momento. Y la consecuencia que ese planteamiento de Ancelotti anuló por completo al jugador noruego junto con una actuación soberbia de Antonio Rudiger. Para mí el mejor del partido. Porque claro, no es solo lo que hace un jugador, sino lo que impide hacerle a la estrella del rival. Y ayer es que Haaland fue de los 22 titulares el que menos tocó el balón. Los dos porteros tocaron más el balón que el propio Haaland, con lo cual aplausos en ese sentido también para Rudiger, ya que estuvo muy pendiente del noruego y que no le dejó prácticamente entrar en contacto con el esférico. El partido está abierto para Manchester, que es lo que yo creo que quería el Real Madrid. El Real Madrid quería minimizar riesgos viniendo de donde venía, de una final de Copa muy exigente. Ahora va a tener ocho días por delante para recuperarse con una jornada contra el Getafe. Supongo que jugará con un equipo B, con lo cual los jugadores, a diferencia de lo que pasó ayer, van a llegar totalmente frescos. Si es que se puede decir eso a estas alturas de la temporada. Y creo que el partido, el planteamiento de Ancelotti en Manchester, va a ser diferente al que vimos anoche en los primeros minutos de partido. Pero bueno, de eso ya hablaremos la semana que viene. Va a ser un partidazo.