Misa: "Ojalá pueda estar toda mi vida en el Real Madrid"

Pregunta: Supongo que con muchas ganas ya de que comiencen los JJOO

Respuesta: Sí, tenemos ahora estos dos partidos para cerrar la fase de clasificación pero sí, con muchas ganas de que llegue ya París

P: ¿Qué supone para ti estar en uno JJOO?

R: Estoy muy emocionada, es una ilusión enorme para mí, muy contenta porque además el equipo está muy bien, exigiéndonos cada día

P: ¿Se habla de la posibilidad de medalla en el vestuario?

R: Vamos día a día; tenemos que estar al 200%, vamos por el buen camino. Nuestro objetivo es ganar, ir a por el oro, aunque es cierto que sabemos que es difícil pero vamos con la ilusión de tocar medalla

P: ¿A qué deportista te gustaría conocer en la Villa Olímpica?

R: Simon Biles….es un claro ejemplo de deportista hiperprofesional…me acuerdo de todas sus medallas, sus ejercicios…me encanta

P: ¿Hay ánimo de revancha con Japón; te gustaría jugar ese partido?

R: Yo quiero jugar todos; es cierto que se nos quedó esa espinita en el Mundial contra Japón, pero aprendimos mucho de ese partido. Ahora será otro diferente, espero y deseo que ganemos ese partido.

P: Cómo has vivido este año, qué balance haces…

R: Lo del Mundial, la suplencia, me sirvió bastante a nivel mental, costó bastante eso es verdad, pero salió una Misa más reforzada. He mejorado bastante en todas las facetas y la espinita esa ya se fue

P: Te costó dar el salto a la Península, salir de casa

R: Yo tenía claro que quería ser futbolista y cuando me enteré de que había una liga femenina en le península no me lo pensé, cuando llegó la oportunidad salí. Ahora en el Real Madrid, para mí es un orgullo inmenso defender la portería del Real Madrid, y una responsabilidad, estoy más que preparada para hacerlo. En estos momentos estoy muy bien, me he reencontrado de nuevo

P: ¿Hablaste con Montse Tomé de tu suplencia en el Mundial?

R: No…era un tema pasado. No tenía sentido removerlo, sacarlo de nuevo. Tengo y siento la confianza de Montse y todo su staff y me quedo con eso. Venir a la selección es especial, distinto, hay muy buen ambiente. Esto te ayuda siempre a crecer

P: ¿Cómo has visto la vuelta de Patri a la selección?

R: Bien, si no es la mejor está muy cerca. Está con ganas y todo suma, así que felices de su vuelta

P: ¿Tienes el reto en algún momento de salir, de probar otras ligas, otros países…?

R: Bueno…la verdad es que las ligas de otros países, en este caso la Premier, ayuda a que algunas jugadoras se vayan. Es una pena que un talento como Mariona se vaya tan lejos…hay que cuidar más a las jugadoras que tenemos en la ligapara que no decidan irse, es una pena …yo no me cierro puertas pero ojalá pueda estar toda mi vida en el Real Madrid.

P: Cómo habéis vivido esos insultos lamentables, homófobos que habéis tenido que aguantar Jenni Hermoso y tú

R: A veces me pregunto si merece la pena tener redes sociales…Estábamos en un fin de semana de vacaciones, con amigas, Jenni es mi hermana…Estamos muy tranquilas, nos lo tomamos de cachondeo, la gente no sabe la amistad tan bonita que tenemos; ya sabemos dónde nos iremos las próximas vacaciones así que seguiremos subiendo fotos