Messi sigue agrandando su leyenda

Esa pregunta martillea día tras día la cabeza de cualquier aficionado culé. Y es que el futuro de Leo Messi es una cuestión de estado, un asunto vital que aún no tiene solución. De momento, lo único que puede hacer la parroquia blaugrana es sentarse a disfrutar de las exhibiciones de su jugador franquicia.

El último show de Messi llegó en ese partido ante el Getafe (5-2) en el que el argentino fue el autor de dos goles y dio una asistencia para volver a liderar a su equipo… una vez más. Sus dos tantos ante los azulones le hacen ya sumar 25 goles y le permiten mandar con comodidad en la clasificación del Pichichi: el argentino puede lograr su octavo trofeo de máximo goleador de la Liga.

Esa cifra de 25 goles que para cualquier futbolista sería todo un logro es ya casi una costumbre para Messi: esta es la décimo segunda temporada consecutiva en la que el argentino llega a ella. Y es que el 10 blaugrana es un animal de sumar números y más números, de hecho, su doblete ante el Getafe es el séptimo que logra en el presente curso liguero.

El futuro de Messi

Pese a haberlo ganado ya todo, el hambre de Messi no conoce de límites. Tras ganar la Copa del Rey, el argentino sigue en modo estelar para mantener al Barcelona en la pelea por la Liga. Un doblete que podría firmar en el año de su adiós al equipo de su vida… aunque la afición culé espera no estar asistiendo al particular last dance de su estrella.