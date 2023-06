Iñigo Martínez confirma su marcha del Athletic

“Quiero deciros que esta será mi última temporada defendiendo la camiseta del Athletic. Ha llegado el momento de enfocar un nuevo reto. Desde mi llegada me habéis hecho sentir como uno de los vuestros. Siempre he dado todo lo que tengo por este escudo. No es fácil dejar mi tierra, mis raíces. Ha sido un placer defender este escudo” asegura Iñigo Martínez en el vídeo con el que ha anunciado su marcha.

Por su parte, el Athletic ha confirmado la salida de Iñigo Martínez a través de un comunicado en el que dice que “después de diferentes intentos de negociación en las dos últimas temporadas, Iñigo Martínez ha mantenido su rechazo a la oferta del Club para ampliar su contrato”.

Iñigo Martínez llegó al Athletic en enero de 2018 cuando el conjunto rojiblanco pagó su claúsula de rescisión a la Real Sociedad en una polémica operación. Ahora, el central pone fin a su etapa en el Athletic para iniciar una nueva aventura que, a falta de confirmación oficial, le llevará a enrolarse en las filas del F.C. Barcelona.