Haro: "A Vitor Roque le ilusiona venir al Betis"

Haro admitió los "movimientos para completar la plantilla en la posición de delantero", donde "la lista es corta", y ha informado de las "tres posibilidades" que maneja la dirección deportiva, una es la cesión de Vitor Roque para lo que está "hablando con el club y con el jugador". No obstante, el dirigente bético descartó una fórmula distinta al préstamo porque "el Betis no contempla una compra de estas magnitudes esta temporada", ya que el Barcelona "hizo una inversión importante por este futbolista", de modo que si su voluntad es traspasarlo, se decantará "por otras opciones" como Yousoufa Moukoko, delantero alemán del Borussia Dortmund.

El presidente bético, que atendió a los periodistas en el aeropuerto de San Pablo, antes de volar hacia Eslovaquia donde el Betis juega el jueves la ida de la ronda previa de la Liga Conferencia frente al Kryvbas ucraniano, se ha referido al traspaso del central argentino Germán Pezzella, cuya salida "ha sido pacífica, hablada y comprendida".

La de su compatriota Guido Rodríguez y del lateral zurdo Juan Miranda, que no han renovado sus respectivos contratos con el Betis, eran "marchas asumidas", al contrario que el caso del delantero Ayoze Pérez, que ha abonado su cláusula de rescisión parar fichar por el Villarreal. "No era esperado y me sorprende. No me sorprende tanto la salida, sino el cómo y las últimas horas que fueron con un 'me voy y no me voy', pero en el fútbol hay que entenderlo, agradecerle el año y medio que estuvo con nosotros y desearle que le vaya bien", apuntó Haro.