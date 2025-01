Mbappé: "En este equipo todos los jugadores son líderes"

"En el Real Madrid todos los jugadores son líderes, es el mejor del club del mundo y los mejores están aquí. Tenemos que estar unidos porque tenemos mucho por ganar. Es normal que la gente no esté contenta porque los jugadores del Madrid tienen que ganar todos los partidos, pero estamos unidos y vamos a pelear por todos los títulos que faltan", manifestó. "Siempre es un sueño escuchar mi nombre en el Bernabéu, soy muy feliz porque me he adaptado al equipo y puedo jugar como quiero con los colegas con personalidad y creo que todos disfrutan con el juego del equipo", valoró.

Se mostró comprensivo Mbappé con el enfado del madridismo tras ser goleados en la final de la Supercopa de España por el Barcelona, pero resaltó la reacción del equipo para convertirse en líder de LaLiga. "Después de lo que ha pasado ayer con Atlético y Barcelona queríamos ganar y lo hicimos. Empezamos mal porque a los segundos encajar un gol es muy difícil en casa pero la reacción del equipo fue top, jugamos al ataque, rápido, buscamos espacios y jugamos con calidad. Hemos marcado muchos goles y todos los madridistas han disfrutado. Somos felices porque estamos líderes", dijo.

"Fue muy importante tener una reacción tras perder la Supercopa de España, una derrota importante porque era una final. En Copa jugamos bien pero cometimos errores que provocaron la prórroga pero al final tenemos personalidad para ganar un partido muy importante. Ahora dependemos de nosotros en LaLiga porque somos primeros", sentenció.