Di María: "Si le marco al Real Madrid, no lo celebraré"

El jugador argentino Ángel Di María, exjugador del Real Madrid y que actualmente milita en el París Saint-Germain, afirmó que "será bonito volver al Bernabéu" y que no celebrará si llega a marcar contra el conjunto blanco, en unas declaraciones a la web de la UEFA.

Di María comentó que "cuando supe que me venía a París le dije a mi esposa que estaba seguro que jugaría ante el Real Madrid. No sé cómo me van a recibir la gente, pero ganamos la 'Décima' y muchos otros títulos juntos".

El jugador argentino además cuenta como percibió su último partido con el Madrid, que fue contra el Atlético de Madrid por la Supercopa de España: "Los aficionados me dieron una ovación cuando supieron que me iba a Manchester" y también apunta que todo lo que "logró" sigue en su "corazón".

Di María también habló de su compañero de selección, el barcelonista Lionel Messi: "No hay palabras para describir a Leo". "Lo único puedo decir, dejando a un lado todos los títulos que ha logrado es que Leo es una gran persona y un gran amigo", finalizó el argentino.

El París Saint-Germain se enfrentará al Real Madrid el 21 de Octubre en París por la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y el tres de Noviembre será la vuelta en el Santiago Bernabéu.