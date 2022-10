El Manchester United no perdona a Cristiano Ronaldo y le aparta tras su desplante

'I deal with it tomorrow', algo así como mañana me encargaré de eso. Son palabras de Ten Hag tras la victoria del Manchester United ante el Tottenham en la que Cristiano Ronaldo se marchó antes de tiempo al vestuario tras calentar toda la segunda parte y ver que finalmente no iba a entrar. Pues ya tenemos la resolución. El portugués ha quedado apartado del equipo de cara al duelo de este sábado en Premier ante el Chelsea.

Cristiano no participó del 2-0 en Old Trafford que pegó a los 'red devils' a los puestos de Liga de Campeones y el luso dejó ese desplante que el United no ha dejado pasar. Es una nueva gota para su situación que viene enrarecida desde el mercado de fichajes en la que se deslizó su deseo de abandonar el club.

"Cristiano Ronaldo no será parte del equipo del Manchester United para el partido de Premier del sábado contra el Chelsea. El resto del equipo está totalmente concentrado en prepararse para este encuentro", dice un comunicado oficial del United.

Cristiano perdió desde el primer momento su condición de indiscutible con Erik ten Hag y parte la mayoría de encuentros desde el banquillo. A ello se empiezan a unir las críticas de aficionados de su club e incluso de la selección que antes del último partido ante España, reclamaban su suplencia.