Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG hasta 2025

El ex seleccionador español de fútbol Luis Enrique Martínez, de 53 años, es el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain por las próximas dos temporadas en sustitución de Christophe Galtier, según anunció este miércoles el club parisino en un comunicado.

Luis Enrique Martínez fue jugador con el Sporting de Gijón (1989-1992), Real Madrid (1992-1996) y FC Barcelona (1996-2004). Cuatro años después de colgar las botas asumió el cargo de entrenador como técnico del filial del FC Barcelona (2008-2011) antes de dirigir a la Roma (2011-12).

Tras ocupar el banquillo del Celta (2013-14), el técnico asturiano entrenó al FC Barcelona desde 2014. En la temporada 2014-15, consiguió un triplete histórico ganando Liga de Campeones-Liga-Copa del Rey, completado, algunos meses después, con la Supercopa y el Mundial de clubes. Su aventura con el FC Barcelona terminó en 2017, tras ganar otro título de campeón de Liga (2016) y dos Copas del Rey (2016 y 2017).

Porteriormente, Luis Enrique dirigió la Selección Española de julio de 2018 a junio de 2019, y de noviembre de 2019 a diciembre de 2022. Con 'La Roja', llegó a las semifinales de la Eurocopa de 2020 y a la final de la Liga de Naciones (2021). Fue el Mejor Entrenador de 2015 de la FIFA.

"Estoy muy contento de llegar a París para vivir una nueva experiencia. Es muy excitante conocer gente nueva, vivir en esta ciudad, aprender un nuevo idioma y, sobre todo, entrenar al PSG", manifestó a los medios oficiales del PSG. Posteriormente, en rueda de prensa, el español ha asegurado que construirá un equipo para "jugar un fútbol ofensivo" y "para ganar trofeos".

"Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. No hablo francés, pero he empezado a estudiarlo", dijo el técnico español.

"Desde la primera reunión fue todo muy fácil, en cinco minutos hablábamos de lo que se podía hacer. El proyecto, lo que me ofrecen está al alcance de pocos. Voy a buscar un fútbol de ataque, divertido para los aficionados y, sobre todo, que consigue buenos resultados", aseguró el exseleccionador español. Luis Enrique dijo que la identidad ofensiva del equipo "no es negociable".

"Me he comprometido a hacer un equipo, no tengo duda de que lo voy a conseguir, que va a gustar a los aficionados del PSG. Cuando estemos en la élite veremos de qué somos capaces. Estoy encantadísimo de estar aquí, de aprender un nuevo idioma, una ciudad maravillosa y un país", señaló.