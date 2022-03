Luis Enrique: "En Catar estaré con España"

El técnico, cansado de las preguntas sobre su continuidad en la selección, se mostró contundente en la víspera del partido que enfrentará al combinado nacional con Islandia en el estadio de Riazor (A Coruña).

"Es repetirse, lo he explicado de tantas maneras… En Catar estaré con España y lo que pueda venir, ya veremos, En Catar seguro. No hay cargo que me apetezca más que representar al equipo nacional en Catar", comentó en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Cuestionado sobre si se siente revalorizado ante tantos cantos de sirena del exterior, dijo que se siente "como siempre" e insistió en su continuidad.

"Estoy encantado donde estoy, en el sitio que quiero estar. No hay mucho más que añadir", declaró Luis Enrique, quien precisó que, si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) peina el mercado para buscarle sustituto para después de Catar, lo entendería porque entiende "cualquier postura".

Respecto a la propuesta futbolística, dijo que, "sin talento, no hay nada que hacer" y eso es lo que busca la selección, que cuenta con jugadores como Pedro González, 'Pedri', del que indicó que tiene margen de mejora en "todos" los aspectos y capacidad para hacerlo.

"Un jugador con esa capacidad y talento para atacar y defender puede mejorar todo y lo va a hacer porque tiene la mentalidad adecuada y rodeado de una familia que le ayuda a asimilar esto. Hay que dejarlo que vaya creciendo", manifestó.

España jugó el sábado ante Albania (2-1) en Barcelona y ahora lo hará ante Islandia en Riazor, rivales, en teoría, accesibles para la 'Roja'.

"Yo no he escogido los rivales. Si nos consiguen rivales de alto nivel perfecto, será una prueba bestial. Si no, también perfecto, porque tenemos que enfrentarnos a rivales de en teoría inferior categoría y vas a tener que estar lúcido para encontrar huecos y que no te hagan contragolpes", declaró.

Sobre el juego ante Albania, indicó que tras analizarlo "con tranquilidad", se ha quedado "más satisfecho".

"Posicionalmente, la primera parte no estuvo tan mal y en la segunda hubo una clara mejoría. En la primera parte no estuvimos acertados, el rival está fresco, se cierra y es difícil superarle. En la segunda, se decantó hacia nuestro lado, con más oportunidades, ante un rival de alto nivel físico", razonó.

De Ferran Torres indicó que aporta "desborde, trabajo" y gol, aunque "no es nueve puro", pero tampoco es algo que esté definido, explicó, en la selección.

"Intentamos no marcar quien tiene que hacer más goles. Es tarea de todos, asociativa, de los extremos, del nueve, incluso de los centrales a balón parado", precisó.

Sobre Sergio Busquets, ausente en esta convocatoria, Luis Enrique afirmó que, aunque "ninguno es insustituible", su deseo es que "sea el capitán de la selección" en los próximos meses porque "los jóvenes necesitan ejemplos".