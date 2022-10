Lopetegui se despide del Sevilla: "No tengo ningún sentimiento de rencor"

"No tengo ningún sentimiento de rencor, es de agradecimiento tras tres años bonitos. El resto de sentimientos los dejo a un lado. Soy un hombre de fútbol y entiendo muchas cosas, tengo mi opinión, pero adapto mi respuesta a lo que está bajo mi responsabilidad", afirmó el de Asteasu en su acto de despedida.

"Hemos entregado una parte de nuestra vida, sí es nuestra profesión. Eso desgasta, pero deja huellas en el corazón, huellas imborrables de recuerdos bonitos, de momentos complicados que hemos sido capaces de superar. Hemos tenido la suerte de liderar un club como el Sevilla, es extraordinario. Me llevo el respeto de mis jugadores y la afición, qué más puedo pedir", comenzó su intervención Lopetegui, acompañado en su despedida por el director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', el presidente del club, José Castro, y miembros del Consejo.

Lopetegui confesó que su etapa al frente del banquillo del Sevilla ha sido "la que ha calado" en su "corazón" de toda su carrera. "Siento cariño y agradecimiento, un vínculo emocional muy grande. Ha habido muchas más cosas positivas, y me quedo con eso", manifestó, sin cerrar la puerta a un regreso al conjunto hispalense.

"Quién sabe, por qué no. Espero ser entrenador muchos años, nuestros caminos son inseparables emocionalmente, no sé si se volverán a encontrar", antes de confirmar que pudo salir del Sevilla, pero continuó por "el compromiso moral" con el club. "No soy de los que mira para atrás, las decisiones se toman pensando que es la mejor decisión. Estaba feliz y me sentía pleno", añadió.