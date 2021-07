La Liga rechaza el cambio de formato propuesto por Rubiales

LEER MÁS Rubiales propone a la Liga un cambio de formato y no descarta los partidos fuera de España

La Liga no ha tardado en responder a la propuesta hecha por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para acometer un cambio en el formato de la competición para hacerla más atractiva y emocionante.

No a los cambios

En una nota informativa, el organismo que preside Javier Tebas deja claro que "no se plantea un cambio de formato" que es todo un éxito. "LaLiga no se planteará un cambio de formato de competición de ninguna de sus categorías. El modelo actual, su estructura, sus días de competición, sus horarios, etc., ha sido todo un éxito durante los últimos años."

Los logros de la Liga

La nota enumera otros logros conseguidos con la actual estructura como el aumento de espectadores y el incremento de los derechos audiovisuales. Por eso la Liga considera una irresponsabilidad plantearse cualquier modificación en el actual formato porque "generaría incertidumbre otros deportes y el fútbol no profesional".

"Entre otros muchos logros ha conseguido: un aumento de espectadores en los estadios de más de un 20%; un crecimiento de nuestros derechos audiovisuales nacionales e internacionales de forma exponencial, entre los que destaca el último acuerdo con ESPN en Estados Unidos; una estabilidad económica que ha permitido ser la única competición de las grandes ligas con resultado neto positivo en la primera temporada del COVID; etc.

Por todo ello, sería una irresponsabilidad cualquier modificación del actual formato o su mero planteamiento. Y generaría una incertidumbre además sobre otros deportes y el fútbol no profesional, a los que LaLiga aporta 125 millones de euros por temporada."

Otos asuntos sobre los que dialogar

El texto concluye tendiendo la mano a la Federación para dialogar sobre todos aquellos asuntos que puedan mejorar el fútbol actual como el perfeccionamiento del VAR o una estrategia común contra la Superliga. "Desde LaLiga estamos dispuestos a dialogar con la RFEF de diversos temas para mejorar el fútbol como la mejora del VAR, que ya hemos propuesto hace días, la coordinación con la nueva categoría 1ª RFEF (previa al futbol profesional), una estrategia común contra la Superliga Europea, etc."