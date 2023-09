La Liga denunciará a Mollejo por celebrar un gol con el gesto al estilo Rubiales

El jugador del Real Zaragoza, Víctor Mollejo, celebró su gol que certificaba la victoria de los maños 1-3 ante el Cartagena, con un desagradable gesto llevándose la mano a sus genitales, en un gesto que recordaba al de Rubiales en la final del Mundial femenino.

LaLiga va a denunciar el soez gesto del atacante por lo que se expone a una sanción. Tras el encuentro, el jugador consciente del error, salió a pedir disculpas: "Pedir disculpas a todas esas personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Es un gesto que, evidentemente, no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío me arrepiento mucho y ojalá haberlo cambiado. No era nada significativo ni iba dirigido a nadie. No es excusa pero no era nada significativo. Pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y decir que lo siento".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha salido al paso de las comparaciones entre el gesto de Víctor Mollejo, jugador del Zaragoza que se llevó las manos a los genitales para celebrar un gol contra el Cartagena, y uno similar que realizó en el palco Rubiales tras conquistar la selección femenina de fútbol el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Se parece solo en el gesto, no en quien lo hace. Es un gesto grosero que LaLiga denunciará, no es la primera vez que lo hacemos. Ahora tocarse los genitales se ha hecho más famoso en el mundo entero desde lo que hizo Rubiales. Es muy diferente hacerlo en un palco delante de los reyes de España y delante de todo el mundo a que lo haga un jugador en una celebración, no tiene nada que ver. Es más grave lo que pasó con el ex presidente Rubiales", completó.