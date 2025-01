Caso Olmo: Laporta carga contra el relato apocalíptico

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se ha quejado de la existencia de "un falso relato apocalíptico" procedente de "ciertos entornos", bien "por desconocimiento, mala fe o las dos cosas" y ha atacado duramente a la oposición.

Cargando contra la oposición

"No era estar al lado de Laporta, era estar al lado del Barça", ha dicho en una multitudinaria rueda de prensa que ha reunido a 87 periodistas de 50 países. "¿Alguien se piensa que el presidente del Barça podría dimitir por una decisión de LaLiga o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)", se ha preguntado.

Laporta ha desglosado los plazos para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y ha atacado con dureza a la oposición, que amenazó con una moción de censura.

"Pobre Barça si acaba en manos de los que actualmente están actuando como oposición. Ojalá no caiga nunca en estas manos. Han priorizado sus propios intereses por delante de los intereses del Barça", ha dicho.

El Real Madrid y los demás

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, agradeció este martes a los clubes que no se posicionaron "en contra" de la cautelarísima para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, entre los que estaría el Real Madrid, con cuyo homólogo, Florentino Pérez, estuvo el pasado domingo Arabia Saudí, y aunque no quiso desvelar "conversaciones privadas", sí reconoció que han compartido la necesidad de "mejorar algunos aspectos" de la Supercopa de España, sobre todo a nivel económico.

"No voy a desvelar las conversaciones privadas que he tenido con otros presidentes, lo que sí puedo decir es que los clubes que no se han posicionado en contra les estoy agradecido porque creo que han visto claro que no era el camino por donde tenían que ir", expresó Laporta en rueda de prensa para explicar lo sucedido con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

El dirigente recalcó que aunque puedan ser "máximo rivales entre los clubes", tienen la obligación "dentro de un marco como sería la patronal de estar defendiendo los intereses de todos". "De los que se han posicionado en contra, evidentemente no me ha sentado bien ni estoy de acuerdo con lo que están haciendo", advirtió.

"A los muchos clubes que no se han pronunciado deben tener unos servicios jurídicos que saben de qué estamos hablando y que saben que la defensa que ha hecho el Barça de este tema está dentro de la legalidad y que tiene, espero, visos de prosperar en todo este proceso", añadió el mandatario, que lamenta "mucho" los que se mostraron críticos, con los que "no" romperá relaciones, pese a que lo ha visto "fuera de lugar". "Las normas son para todos por igual, ahora, la aplicación se hace en función de las circunstancias y de forma equitativa".

De todos modos, insistió en no decir que lo que estuvo "hablando" en Yeda con Florentino Pérez "de este tema". "Lo que sí hablamos es de la Supercopa en Arabia, también entre directivos de mi junta y ejecutivos del Real Madrid que estaban allí, sobre que tenemos que mejorar en lo posible algunos aspectos de la Supercopa", comentó.

"Sí que hay que reconocer que la organización es que fue muy buena, pero por el desplazamiento a Arabia, estar una semana allí y todo lo que comporta, quizás tendríamos que estar mejor remunerados y sacar más, provecho del tema. Estuvimos hablando en general de estos temas en un ambiente de concordia", sentenció al respecto.

La Superliga está viva

El presidente del Real Madrid es uno de los que más apuesta por el proyecto de una Superliga que Laporta apoya. "La Superliga sigue. Estaba previsto que se implementara antes y que el formato de competición que se estaba diseñando ya fuera una realidad. Se está retrasando, pero el proyecto de Superliga está ahí y sigue vivo", admitió.

"Reitero que es para que los clubes tengamos más ingresos para la sostenibilidad del fútbol europeo y siempre intentando armonizarlo con las ligas nacionales. Somos proactivos en esta armonización de lo que es el fútbol en Europa y los clubes que estamos promoviendo la Superliga, lo hacemos también para evitar que algunas competiciones se erijan como preeminentes y que hagan que no podamos competir", prosiguió.

El presidente del Barça considera que podrían estar "en desventaja competitiva si no se hace alguna acción como la Superliga". "Y también a nivel de gestión, porque habrá competiciones en las que los clubes ingresan mucho más dinero que nosotros, de ahí que estemos impulsando este proyecto", zanjó.