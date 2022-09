Koke: "Todo jugador sueña con ir a un Mundial"

"Para nosotros es muy importante clasificarnos como la vez pasada para la Final Four. Son dos partidos que nos van a exigir mucho tanto Suiza, una gran selección que juega en equipo, como Portugal que tiene grandísimas individualidades. Clasificarnos sería un plus para el Mundial que parece que está cerquita pero aún queda bastante y lo primero es clasificarnos para un torneo que es bonito, que estuvimos a punto de ganarlo y que nos puede dar confianza para el Mundial que viene", afirmó en un acto publicitario de la selección.

Koke prefiere no pensar en lo que está por venir, ya que aún queda mes y medio de competición antes de que se conozcan los convocados por el seleccionador Luis Enrique Martínez para el Mundial.

"Tengo algo muy claro, siempre he tenido esa filosofía desde que llegó el Cholo al Atlético de Madrid, que es ir día a día. No me importa lo que va a pasar en dos meses, hoy mi objetivo es clasificarnos para la Final Four. Luego pasará el tiempo y si tengo la suerte de estar en la lista de un Mundial es uno de mis grandes objetivos, todo jugador lo sueña, pero a día de hoy pensamos en ir a muerte en el partido contra Suiza y ganar", manifestó.

Una vez puesta la mente en modo selección, Koke aparcó todos los temas de su club. "Me encanta venir con la selección, es un orgullo poder representar a mi país. No es un alivio, es un orgullo estar centrado aquí y cuando llegue al Atlético pensaré en mi club. Ahora me centro en aprender de los mayores y de los más jóvenes con ilusión y contento por defender a mi país".

Coincide con jugadores como Dani Carvajal y Marco Asensio que pasaron de ser rivales en el derbi del domingo a compañeros. "Cuando venimos a la selección somos todos compañeros y lo que has hecho en tu club no sirva para nada, lo dejamos atrás. Somos compañeros de selección, tenemos la misma relación de siempre y miramos juntos para el equipo".

Después de que Joao Félix dudase en una entrevista y acabase optando por no responder la pregunta sobre quién es el mejor entrenador del mundo, Koke lo hizo con rapidez cuando se le trasladó la pregunta en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol. "Para el Atlético de Madrid el Cholo y para la selección Luis Enrique".