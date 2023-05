Juventus - Sevilla: a un paso de la final

El Allianz Stadium acoge un primer envite de semifinales con sabor a Champions. Después de 'cargarse' a Fenerbahçe y Manchester United, en un duelo lleno de épica, el Sevilla encara el 'más difícil todavía' ante la Juventus, bicampeona de la Liga de Campeones y tres veces ganadora de la Copa de la UEFA.

La Juventus está dominada por la irregularidad en los últimos meses, aunque ya está situada segunda en una Serie A que ha levantado el Nápoles 33 años después. El Sevilla, que siempre que ha alcanzado las semifinales de la Europa League ha ganado el torneo, ha revidido de la mano de Mendilibar.

En el apartado de altas y bajas, Fernando y Lamela regresan a la convocatoria tras perderse la última victoria ante el Espanyol. Pero Mendilibar no podrá contar con el lesionado Suso, por lo que Ocampos apunta a ser su reemplazo en un centro del campo completado por Gudelj y Rakitic.

La Juventus solo presenta una ausencia en defensa, la del central brasileño Gleison Bremer por cansancio. Rugani y Bonucci serían las opciones más viables para entrar en una zaga con Danilo y Alex Sandro. Arriba, Allegri reflexiona sobre un posible tridente de atacantes formado por Vlahovic, Di María y Milik.

Mendilibar: "Soy un novato, pero los jugador no lo son"

"Estoy ilusionado, soy un novato. Tengo que agradecer que los que están conmigo, los jugadores, no son novatos, que son los que tienen que jugar y sacar el partido adelante. Estoy tranquilo", dijo en rueda de prensa ya en Turín el día de la previa este miércoles.

"Yo estoy viviendo un sueño, una alegría de la leche. Estoy tranquilo, nada nervioso. No me vuelvo loco pensando en el rival. Pienso más en mis jugadores, recuperar a los que están tocados. Confío en lo que tengo, me han dado pie a confiar. Te puede ganar cualquier equipo pero nosotros también podemos ganar a cualquier equipo, y a la Juve, también", añadió.

Además, el técnico del Sevilla recordó que además de mucha calidad arriba, el cuadro de Turín tiene un duro entramado defensivo. "Defensivamente son buenos, con dos, tres centrocampistas, es difícil crearle problemas. Todo el mundo te dice Di María, Vlahovic, y yo reseñaría la fuerza defensiva con el trío de centrales, carrileros y mediocentros", explicó.