Juego de Tronos desde el núcleo duro de Rubiales

El encargado de transmitir la mala nueva era el Director de Recursos Humanos, Alfredo Olivares, quien recibía a casi todos los afectados en su discreto despacho ubicado en la segunda planta de la Ciudad del fútbol de las Rozas con vistas a los terrenos de juego.

Según ha podido saber Onda Cero, Olivares no seguirá ejerciendo ese papel ya que su puesto como responsable de personal tiene nuevo dueño, José Javier Jiménez, muy próximo a la Agrupación socialista de Fuenlabrada . Se trata de una llegada estratégica que se suma a la que ya avanzamos del asesor externo de comunicación del presidente, el consultor también vinculado al PSOE Luis Arroyo.

LA IMPORTANCIA DE LA DECISIÓN

Aunque permanece en su otra función de Director de Competiciones, la pérdida de poder de Olivares no es baladí, por ser un hombre del núcleo duro del presidente desde el segundo cero.

En 2017, mientras la RFEF vivía momentos muy convulsos que terminaron con la detención de Angel María Villar en Las Rozas, Olivares pasaba por un periodo de baja en la Federación Española de Baloncesto (FEB) donde había sido nombrado por el presidente Jorge Garbajosa, secretario general en 2016.

Un alto dirigente con mucho peso en el mundo de la canasta nos traslada que "con la perspectiva del tiempo la salida de Olivares parece un plan muy bien orquestado para marcharse indemnizado cuando ya tenía su futuro pactado en el equipo de Luis Rubiales y Tomás González Cueto algo que nunca comentó”.

A los pocos meses de su salida, y en medio de una cruenta campaña con varios candidatos luchando por suceder a Villar, Olivares fue nombrado el 11 de enero de 2018 como nuevo Director del Departamento de Derecho del Deporte de GC Legal, el despacho del citado Cueto, abogado de referencia de Rubiales.

A partir de ese momento, Olivares ya formó parte del `core` de la candidatura de Luis Rubiales a la RFEF, hasta el punto que, “era el elegido para ser el secretario general de la Federación, aunque finalmente González Cueto convenció a Luis Rubiales de que el mejor para ese puesto era su ex compañero en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) Andreu Camps”. Ambos, Cueto, como presidente y Camps como miembro de la comisión de arbitraje, también forman parte del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo (TEAD) creado por Alejandro Blanco en el Comité Olímpico Español.

Algunos consideran que el recorte de funciones de Olivares le convierten en “el primer damnificado de Salobreña”, una vez que fue la propia RFEF en una nota oficial del 15 de septiembre la que señaló los cargos de los ejecutivos que acudieron a la que denominaron desde Las Rozas “convivencia de planificación y organización de ejecutivos federativos”. Con en exclusiva por El Mundo, de Juan Rubiales, tío y ex jefe de gabinete del presidente Luis Rubiales.

En esa comparecencia, Juan Rubiales contó que fueron unas jornadas "únicamente para disfrute de él y de su equipo más directo, pagándose los gastos con tarjetas de empresa de la propia RFEF" añadiendo que "se invitó por parte del ex futbolista y amigo del presidente Nené, a un grupo de ocho o diez chicas jóvenes".

¿QUIÉN ES EL NUEVO RESPONSABLE DE RRHH DE LA RFEF?

Al igual que Olivares, el nuevo responsable de personal de la RFEF es otro hombre procedente del baloncesto. Conocido como Jota, ha sido durante tres lustros alto ejecutivo del Baloncesto Fuenlabrada.

Es definido por los que le conocen como alguien “muy activo” en las asambleas de la ACB, al tiempo que aseguran a Onda Cero que fue una pieza clave “para que el Barcelona aceptara a un madridista, Antonio Martín, como presidente de la liga”.

FICHAJES DE GONZÁLEZ CUETO

“Además del basket, a Olivares y Jota también les une ser fichajes de Tomás González Cueto”, asegura una fuente muy conocedora de los entresijos de Las Rozas que añade que este leonés, Abogado del Estado en excedencia, “tiene más poder dentro de la Federación que el propio Rubiales. De hecho, algunos denominan a Cueto, el presidente en la sombra”.

Su influencia en el día a día federativo es innegable. Su despacho GC Legal, ubicado en la madrileña Calle General Perón, se ha convertido en muchas ocasiones en lugar de encuentro de los barones de Rubiales, incluidos presidentes de Territoriales, para afrontar diferentes momentos de crisis que los han acompañado desde aquel mayo de 2018.

“Te diría que su despacho tiene casi el total monopolio de las innumerables causas judiciales que la RFEF ha tenido desde la llegada de Rubiales, recibiendo unos emolumentos muy importantes”, afirma un abogado conocedor de varios de los procesos en los que el despacho de González Cueto ha defendido y sigue defendiendo a la Real Federación Española de Fútbol.

Otro nombre que llegó también del vivero del baloncesto y que no está viviendo su mejor momento en la RFEF es el de la actual vicepresidenta de Integridad Elvira Andrés, que sustituyó en ese puesto a otra mujer, Ana Muñoz, que decidió irse en 2020 por no estar a favor entre otras cosas del acuerdo para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, la ex Directora General de Deportes del CSD, Ana Muñoz.

Elvira Andrés, también procedía de la FEB donde cuentan que “era inseparable de Alfredo Olivares”. Su posición era la de responsable de Recursos Humanos razón por la que sorprendió su fichaje como directora de compliance de la RFEF, ya que no tenía ninguna experiencia en esa área más allá de un master.

Su llegada entraba dentro de la política de Luis Rubiales por promover la paridad en los órganos federativos. Pero esa pretendida cuota para el género femenino ha ido desapareciendo. De hecho, algunas de las que entraron en aquel proyecto apuntan en diferentes foros que todo fue “pura apariencia". Aquí cabe recordar a mujeres que han ido perdiendo esos puestos de mando como Marisa González, ex directora de Comunicación o Maria Tato y Dolores Martelli, ex responsables del fútbol femenino.

Esa impostura se reafirma con hechos como que Elvira Andrés fue la única mujer que aparecía en las fotos del frontal del palco, organizado por la RFEF y la Casa Real, de la última final de Copa del Rey que disputaron en La Cartuja Betis y Valencia.

“Se mantiene porque sería duro justificar la salida de la única vicepresidenta mujer, pero su cargo está cada vez más vacío en funciones y en poder”, nos cuenta un miembro de la Junta Directiva de Las Rozas.

Otra mujer procedente del baloncesto es Esther Queraltó, ex secretaria general de la ACB en la etapa presidida por Francisco Roca, y ex alumna de la Universidad de Lleida donde cursó el Master de Derecho Deportivo que impulsó y dirigió durante muchos años Andreu Camps, a quien ha acompañado en numerosas reuniones federativas tanto internas como externas.

También hemos sabido que Ramón Caravaca, Socio de González Cueto en su despacho, habría impulsado la contratación de la sustituta de Juan Rubiales como responsable del “casi invisible” Museo de la RFEF. La nueva directora según ha conocido Onda Cero es Ana Isabel Velasco Rebollo.

EL PODER DE CUETO

Sus fichajes a lo largo de estos cuatro años y medio demuestran su mando. “Hace y deshace a su antojo. Por ejemplo, su posición de poder la demostró el día que decidió que su hija sustituyera a otro letrado que había sido despedido de la RFEF”, nos cuenta alguien que vivió muy de cerca aquella situación y que todavía permanece en la Ciudad del Fútbol.

Esa misma fuente compara lo que está ocurriendo en la Federación con un “Juego de Tronos” y afirma que “Cueto tiene mejor colocadas sus piezas en el tablero que Rubiales, quien confía en el apoyo de sus hasta ahora fieles presidentes territoriales. Durante estos cuatro años, Tomás ha creado una red que controla y seguirá controlando la federación en el futuro sin que el CSD cuestione que actúe como si fuera una empresa propia".

"El nerviosismo es importante y la captura de presuntos traidores se ha convertido en un objetivo prioritario para todos”, apostilla.

*En este artículo se respeta el anonimato de unas fuentes que en su mayoría no habrían colaborado si se hicieran públicos sus nombres.