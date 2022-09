Jorge Vilda y una lista con morbo

Después de una concentración muy turbulenta a principios de septiembre por el malestar de un sector de las internacionales con el técnico madrileño, un total de 15 futbolistas seleccionables, 13 de ellas presentes en la última convocatoria, enviaron un 'mail' a la RFEF para solicitar que no fuesen citadas para esta de octubre hasta que no se revirtiesen "situaciones que afectan" a su "estado emocional y personal y rendimiento".

El comunicado fue compartido sus redes sociales por Ainhoa Vicente Moraza, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi. También lo hizo Alexia Putellas, actualmente lesionada de gravedad y que por ello no es convocable.

La RFEF ya advirtió que no admitiría "ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo" y recalcó que, aunque la legislación vigente indica sanciones "entre dos y cinco años de inhabilitación" por no acudir a una convocatoria de la selección, no iba a llevar a las futbolista "a este extremo ni las presionará".

De este modo, lo más probable es que ninguna de estas 15 futbolistas entre en la lista que facilitará a partir de las 16.00 horas el seleccionador nacional, que media hora después comparecerá en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

España tiene previsto concentrarse el próximo lunes en la sede federativa para comenzar a preparar dos amistosos de mucho nivel ante Suecia, actual subcampeona olímpica y número tres del ranking FIFA, el día 7 en el Nuevo El Arcángel de Córdoba, y ante los Estados Unidos, número uno del mundo y en el que jugadoras como Megan Rapinoe, Alex Morgan y Becky Sauerbrunn han mostrado su apoyo a las futbolistas españolas, el 11 en El Sadar de Pamplona.