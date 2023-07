Jenni Hermoso alcanza los 100 partidos y 50 goles con España

A sus 33 años, la jugadora de la selección ha alcanzado los 100 partidos con la absoluta, una cifra que sólo antes su compañera Alexia Putellas había logrado, y, además, ha marcado un doblete en la victoria por 5-0 contra la selección africana que confirma la clasificación de España para los octavos de final de la Copa del Mundo.

La delantera expresó, tras la victoria de España contra Zambia (5-0), que “aparte de cansadas", porque las han hecho "correr bastante", está "feliz por el equipo y conmigo misma", ya que considera que "marcar cinco goles y ganar dos partidos no es fácil”. "Me quedo con que todo lo que he esperado para mi tercer mundial, seguir disfrutando… Se lo dedico a mi familia, que siempre está conmigo”.

“Hemos conseguido otros tres puntos, el equipo ha empezado bien, hemos tenido un bajoncillo, pero ahora a por el siguiente. El otro día nos quedamos con el sabor de no haber metido más goles, la diferencia de goles es muy importante porque el partido de Japón será fundamental para ver si podemos ser primeras de grupo y cuantos más goles mejor”, dijo en declaraciones a TVE.

Fue el 21 de junio de 2012 cuando la madrileña se enfundó por primera vez la camiseta de España a nivel absoluto, para posteriormente firmar una carrera legendaria que, hasta la fecha, incluye la disputa de dos Eurocopas y tres Mundiales, con un total de 50 goles marcados, incluyendo los dos del choque ante las zambianas en su centésimo partido.