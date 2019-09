Iker Casillas: "Zidane es un crack, lo que ha conseguido en el Real Madrid es la leche y ojalá consiga mucho más"

El portero espera volver al fútbol aunque no arriesgará

Iker Casillas, portero del Oporto y exjugador del Real Madrid, declaró este martes que se encuentra "bien" del infarto que sufrió hace "4 meses y 23 días", una fecha que no olvida, y declaró que no habla de retirada porque no sabe qué pasará en el futuro y, el día que lo tenga claro, será "el primero en comunicarlo". Además ha hablado de la situación del Real Madrid y del papel de su entrenador Zinadine Zidane: "Es un crack, lo que ha conseguido en el Real Madrid es la leche y ojalá consiga mucho más".