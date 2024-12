El Getafe respira y hunde al Espanyol

Con una necesidad alarmante de puntos para abandonar la zona peligrosa del campeonato, ambos equipos saltaron al terreno de juego del Coliseum, frío en el ambiente por el descenso de las temperaturas y algo más frío de lo habitual en la grada con apenas 7.559 espectadores que desafiaron al peor día de la semana para ver un partido de fútbol con un clima complicado. Pero para José Bordalás y para Manolo González eso no importaba absolutamente nada. Los dos entrenadores tenían la mente puesta en conseguir los tres puntos para dejar atrás a un rival directo por la permanencia. Ambos comparten trayectoria, con una pelea alargada en el tiempo en clubes de las categorías inferiores del fútbol español antes de alcanzar la cima de la Primera División. Eso sí, la experiencia de Bordalás es más notable, con algún año más que su compañero en los banquillos de la élite.

Y precisamente, de los dos, fue Bordalás quien más agitó el once, con tres cambios y uno muy significativo: dio entrada al canterano Coba da Costa, un jugador eléctrico, de banda, con desborde y con presencia en los últimos partidos de Copa del Rey. También en Liga, competición que disfrutó en el Bernabéu, un tramo de la segunda parte para ir calentando motores. Parece que Bordalás se ha cansado de Carles Pérez, a quien todavía se le espera por el Coliseum. El chaval de 22 años parece que le ha adelantado por la izquierda. También apareció en ataque Christantus Uche y en defensa Djené Dakonam. Se fueron Juan Berrocal y Domingos Duarte. Y el Getafe cambió un 5-4-1 por un 4-4-2 para intentar doblegar a un equipo en el que sólo lució la novedad de Sergi Gómez por el sancionado Marash Kumbulla. El Espanyol, sonrojado en Copa por el Barbastro, volvió a su alineación exitosa de la semana pasada, con la que ganó 3-1 al Celta.

Pero el buen partido frente al conjunto gallego no fue un espejo, porque el Getafe saltó al terreno de juego avasallador con el descaro de Coba como máxima referencia. Durante el primer cuarto de hora, el cuadro azulón fue un martillo pilón que obtuvo su premio muy pronto, con un cabezazo de Álvaro Rodríguez a los ocho minutos tras aprovechar un gran pase desde el costado derecho de Luis Milla. Antes, Sergi Gómez entregó la pelota a Juan Iglesias en una pérdida absurda y ahí comenzó la jugada del primer gol. Coba y Arambarri pudieron aumentar la renta. El primero, con un disparo a bote pronto desde el borde del área y el segundo con un voleón tras un sombrero sobre Sergi Gómez que salvó Joan García. El portero 'periquito' sujetó la salida explosiva del Getafe, que después controló casi sin sobresaltos el resto de la primera parte. Sólo Djené, desacertadísimo, pudo provocar una tragedia para su equipo.

Primero, tras dejar una pelota suelta en el corazón del área que Alex Král remató contra la espalda de Omar Alderete cuando tenía todo a favor para empatar; y después, con un mal cálculo que provocó un desborde de Irvin Cardona hasta la línea de fondo que pudo costarle caro a sus compañeros. Aún así, la sensación de peligro del Espanyol fue casi nula y la superioridad del Getafe aplastante. El paso por vestuarios trajo nuevos aires para el Espanyol, que resucitó con la aparición de Walid Cheddira. Se fue Justin Smith y el equipo de Manolo González ganó un delantero que fijó a los centrales del Getafe con descargas constantes hacia los lados que incomodaron muchísimo al equipo de Bordalás, que recibió un primer aviso con un disparo de Král que salvó con la cabeza Diego Rico cuando la pelota se iba directa hacia la red de David Soria.

En el Getafe Coba insistía con sus florituras, desbordes y disparos. Ahora, con el Espanyol instalado en el terreno de juego del conjunto azulón, había más huecos para correr y el joven extremo pudo hacer el 2-0 después de culminar un contragolpe con un disparo que se marchó cerca del larguero de la portería defendida por Joan García, que después tuvo suerte: Alderete estrelló un cabezazo contra el travesaño a la salida de un córner. A falta de veinte minutos para el final, el choque estaba envuelto en una incertidumbre tremenda. El Espanyol no se rendía y daba sensación de peligro. No estaba ni mucho menos acabado. Y el Getafe sumaba contragolpes que no terminaba de cerrar. Podía pasar cualquier cosa y al final no pasó nada. El Getafe aguantó, el Espanyol naufragó y el Coliseum sonrió porque su equipo se deshizo de un rival directo para ocupar la decimoquinta plaza tres puntos por encima del descenso.