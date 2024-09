Flick: "Pensamos en ganar, no en los récords"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, restó importancia a la posibilidad de igualar el mejor arranque en LaLiga de la historia del equipo azulgrana si gana este sábado al Osasuna en El Sadar.

Ganar y ganar

"Siempre es bueno ganar. No nos centramos en si es un récord. Vamos allí y nos hemos preparado para ganar, aunque sé que es muy difícil. Son muy fuertes en casa, han conseguido 10 puntos de 12, y he escuchado que su estadio tiene un ambiente increíble y que los aficionados apoyan mucho a su equipo. Me gusta eso", declaró en rueda de prensa.

Para intentar igualar esas ocho victorias logradas por el Barça de Gerardo 'Tata' Martino la temporada 2013-14, Flick anunció "alguna rotación", aunque no quiso adelantar nada más.

El extremo Raphahel Dias 'Raphinha' y el centrocampista Marc Casadó hicieron hoy trabajo de recuperación en el gimnasio. "Hay que seguir el mejor tratamiento y a veces es bueno no estar en el campo", aclaró Flick, quien dejó entrever que el delantero Robert Lewandowski también podría descansar en Pamplona. "Mañana hay entrenamiento de activación y tenemos que ver cómo se encuentran", resumió.

Quien volverá a ser titular ante el Osasuna, pese a verlo jugado todo, es el defensa Jules Kounde, que no quiere parar: "Después de los partidos queremos que descanse y nos dice que no, que quiere estar en el campo. Es un gran profesional, se cuida mucho. No es habitual, pero es muy buena esa actitud".

Iñaki Peña en la portería

Y bajo palos, de nuevo estará Iñaki Peña, del que el técnico alemán dijo que, tras la grave lesión de Marc-André ter Stegen, podría ser perfectamente el portero titular para lo que resta de temporada.

"Sí puede serlo. ¿Por qué no? Está trabajando bien. En el último partido se le vio muy buena conexión con sus compañeros. Es importante la confianza que puede ganar partido a partido. Tenemos que esperar", reflexionó sobre la situación del meta valenciano.

Pese a las numerosas bajas que sufre la plantilla, Flick se mostró "encantado", por la "pasión" con la que se entrenan sus jugadores, especialmente los jóvenes. Y avanzó que pronto recuperará dos importante efectivos en la medular.

"Lo que he visto de De Jong en los entrenamientos me ha gustado. También Gavi está recuperando bien, está en un buen momento. En el caso de Frenkie, está cerca de estar recuperado para ayudarnos. Es bueno verle. Es un jugador con experiencia y nos puede ayudar aunque juegue 20 minutos", comentó.