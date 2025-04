Flick: "Estoy contento de que todos los jugadores estén conectados"

"Estoy contento de que todos los jugadores estén conectados y eso es positivo para los partidos que quedan", resumió Flick al ser preguntado por la actuación de dos suplentes habituales como Héctor Fort y Ansu Fati, que este martes jugaron de inicio. Ambos jugadores mostraron su descontento por no jugar en el último partido contra el Celta (4-3) y Flick lamentó esa actitud en la rueda de prensa previa contra el Mallorca. "Héctor (Fort) y Ansu (Fati) han jugado. No sé qué les pasó después del partido contra el Celta. Hablo con todo el mundo. Puedo entender que estén enfadados después de no jugar, también lo puede estar Pablo Torre, que hoy podría haber jugado también y no lo ha hecho", señaló Flick, quien agregó que el partido contra el Mallorca fue "un gran día" para el delantero hispano-guineano.

Preguntado por el partido, destacó la buena actuación de sus jugadores y lamentó las "muchas ocasiones" falladas, aunque destacó que "con los cambios en la alineación" se va satisfecho con el resultado. "No hemos cometido los errores de partidos anteriores. Creo que hemos hecho un partido fantástico", agregó.

Sobre el Real Madrid, su rival en la final de la Copa del Rey del próximo sábado, elogió la figura de su técnico, Carlo Ancelotti. "Ellos tienen un gran equipo y uno de los mejores entrenadores del mundo. No es fácil ver lo que ha hecho Ancelotti, porque lo ha ganado todo. Es un señor y le tengo mucho respeto. El sábado jugaremos la final y será bueno verlo otra vez porque es un entrenador increíble", puntualizó.

Entre los nombres propios del partido, destacó la actuación de Eric García en la posición de lateral derecho -"es un futbolista muy importante para mí", señaló-, y admitó que Dani Olmo, que ante el Mallorca jugó de mediapunta, también lo puede hacer en la posición de '9' ante la baja de Lewandowski.