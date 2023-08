Fernando Burgos: "El Real Madrid negocia la cesión de Kepa por una temporada"

El Real Madrid está actualmente en proceso de negociar la cesión de Kepa Arrizabalaga procedente del Chelsea.

Sobre la negociación, Fernando Burgos explica en 'Radioestadio' que "se está buscando una cesión sin costo económico". Kepa, exjugador del Athletic Club de Bilbao, tiene el deseo de unirse al Real Madrid, a pesar de haber estado en conversaciones con el Bayern de Múnich. Aunque se habla de una cifra de 9,1 millones de euros netos que el Madrid podría pagar, al periodista le resultaría sorprendente que el club llegara a ese monto: "No sé si el Madrid va a llegar a esos nueve punto diez", señala.

El nombre de Kepa está sobre la mesa como una opción aunque se ha hablado de muchos nombres en los últimos dos días, desde el pasado jueves, cuando Courtois se lesionó en la rodilla izquierda. Otros nombres que estaban sobre la mesa eran los de Yassine Bounou, Mamardashvili y David de Gea, pero estos implicaban negociaciones más complejas.

Burgos recuerda el viaje de Kepa junto a su padre desde Bilbao hasta Madrid para pasar el reconocimiento médico en el pasado, cuando estuvo cerca de fichar por el club blanco pero finalmente no se concretó. También resalta que, a pesar de las especulaciones, en este momento no hay certezas sobre si la cesión de Kepa se concretará o no.

El Madrid está buscando un jugador "bueno, bonito y barato", destaca el periodista, que hace hincapié en que la opción de Kepa Arrizabalaga cobra fuerza. Y, aunque Courtois se encuentra lesionado, el Madrid confía en su recuperación a largo plazo.

El nombre de Kepa ha ganado relevancia y la negociación podría concretarse en la próxima semana o la siguiente y Kepa podría cumplir su sueño de vestir la camiseta blanca.