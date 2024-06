Mikel Merino: "De la Fuente nunca te va a mentir"

"En los años que llevamos juntos he visto que es muy buena persona, va de frente siempre con todos, nunca te va a mentir. Va con la verdad por delante, te va a cuidar, se preocupa por ti y cuando toma decisiones lo entiendes porque hace lo mejor para el grupo. Mira por el bien del conjunto. Confiamos en él y es una gozada tenerle como seleccionador", elogió en la sala de prensa del campo de entrenamiento de la selección en Donaueschingen.

"Nos pide que seamos un buen grupo, con buena cohesión, que nos sintamos partícipes y responsables de ayudar al compañero, tener buena actitud, mentalidad ganadora, aceptar el rol que te toque en cada momento. Cuando te toca jugar dar el cien por cien y cuando no, apoyar al que juega. No rendirte. Que seamos un equipo unido, que nos respetemos y trabajemos codo con codo porque ser un buen equipo en estos torneos vale más que las individualidades", añadió.

Es el mensaje que está calando en los jugadores de la selección española. Conscientes de que España encara el torneo sin una estrella mundial como otras selecciones favoritas, dando mayor importancia al concepto "equipo" sin ponerse etiquetas. "España viene al torneo con la confianza de competir ante cualquier rival siendo consciente de que cualquiera te pueda ganar. Debemos sentirnos realizados, no conformarnos con dar un 90% porque a España se le exige lo máximo. Luego ganar o perder depende de muchas cosas. Tenemos que irnos satisfechos dando el cien por cien", valoró.

Que no se meta a la selección española entre las favoritas al título no resta presión a los internacionales, según Mikel Merino, que prefiere quedarse con que siente en el día a día viendo trabajar al grupo. "La presión que tenemos es máxima y nos la ponemos nosotros mismos. Somos un conjunto de gente con mentalidad ganadora que se pica en cada entrenamiento que pierde, lanza las botas al entrar al vestuario. Lo de fuera intentamos disminuirlo y la presión que nos importa es la nuestra. No sentirte contento con tu propio trabajo es lo peor para un profesional. Me siento tranquilo, vamos a la Eurocopa con todo", aseguró.

El primer rival, Croacia, es bien conocido por la selección española. Ante ellos ganó la Liga de Naciones 2023 en la tanda de penaltis. Merino elogió su centro del campo como principal clave del rival. "Sin duda es uno de los mejores centros del campo de Europa, mucha calidad en muchos jugadores. Un equipo que mucha parte de su fútbol pasa por ahí, les gusta tener el balón. Nunca sabes muy bien por donde puede ir un partido porque los detalles marcan y cada partido no se parece al anterior pero es un aspecto muy fuerte de ellos como vimos en la Nations. Si tienen tiempo para pensar, te hacen sufrir, y si les quitas tiempo mandan menos en el partido y tienes más ventaja", analizó.