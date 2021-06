Luis Enrique: “Somos una botella de cava a punto de descorchar"

Sin preocupación: “Mi nivel de preocupación es un 7, sé que aquí no se vive del aire. En convencimiento estoy al 10, creo que somos como una botella de cava que está a punto de descorchar. Si ganamos, se va a ver nuestra mejor versión”.

Cuestionado: “Nada es injusto, en el fútbol hay muchas cosas que no se pueden controlar y yo acepto todas las críticas. Estoy orgulloso de entrenar a la selección de mi país y quiero seguir. Tengo contrato hasta después del Mundial y lo quiero cumplir. Me va la marcha, me va el ritmo”.

El juego de España: “Tenemos que mejorar en la finalización. Para generar ocasiones hay que hacer las cosas bien, y las estamos haciendo. Creo que lo que insinuáis es peor de lo que hacemos. Tenemos que materializar las ocasiones que generamos”.

Cambios ante Eslovaquia: “No tendría problemas en darlo, pero no quiero dar ventajas al seleccionador eslovaco. Hay cosas que mejorar, es verdad. Eslovaquia va a plantear un partido defensivo, ellos son fuertes en situaciones de centro y remate, es un equipo que se cierra bien. Nosotros lo vamos a intentar, pero también necesitamos ese poquito de fortuna”.

Vuelve Busquets: “Vino bien, pero no quisimos forzarle ante Polonia. Ahora está al mismo nivel y que los demás y disponible como el resto de jugadores”.

El lugar de Marcos Llorente: “Siempre estamos atacando y aunque juegue de lateral ha jugador mucho rato en ataque. De esta manera, ocupa espacios de ataque. Pero yo estoy abierto a que pueda jugar en varias posiciones”.