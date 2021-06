Pau Torres: "Luis Enrique ha confiado en los 24 jugadores que ha visto más preparados"

"Tenemos muchas ganas ya de que llegue el partido del miércoles, sabemos que dependemos de nosotros y eso es muy importante", asegura Pau Torres dejando claro cuál es el sentir del equipo nacional, un encuentro que plantean de una forma: "El partido ante Eslovaquia es como si ya empezaran las eliminatorias. Estamos tranquilos pero es un partido muy serio"

Tras los dos primeros encuentros las críticas de prensa y aficionados han llegado al entorno del equipo aunque el central confiesa que "llega lo que queremos que nos llegue, yo me centro en entrenar día a día, hablar con mi familia y estar pendiente de lo que me va a hacer bien. Solo quiero que me lleguen las cosas positivas". Añade que no cree "que la prensa haya sido excesivamente dura con nosotros. Cuando ganemos estaremos contentos y cuando no todos seremos críticos y trataremos de buscar la mejora"

"Enchufar de nuevo a la gente"

Al seleccionador lo ve "orgulloso" de lo que están haciendo sus jugadores porque están plasmando lo que les pide y están cada día más cerca de que salga lo que quiere. "El cambio generacional es por naturaleza. El mister ha confiado en los 24 que ha visto más preparados. La gente joven ha hecho una gran temporada y por eso están aquí. Hay veteranos con experiencia y eso nos potencia".

"Lo de la falta de gol o contundencia atrás es porque no se han ganado los partidos. Es normal que vosotros habléis de eso. Tenemos que ganar y enchufar de nuevo a la gente con nosotros", asegura Pau.

Responde a Van der Vaart

"España es horrible. Solo se pasan el balón de un lado a otro. Les quiero en octavos", ha asegurado a Van der Vaart. "Respeto su opinión, en noviembre jugamos un amistoso contra ellos y empatamos, no nos pintaron la cara. Yo también tengo ganas de enfrentarme a ellos porque significaría que estamos en octavos".

La ausencia de Ramos

"Tengo una buena relación con Sergio Ramos y soy el primero que me hubiera gustado que disfrutara como se merece del fútbol en esta última temporada en el Real Madrid. Solo tengo buenas palabras para él. Al final no es raro jugar sin él porque me acostumbro siempre a jugar con el que me toque"

Sobre su futuro tiene claro que se ve en el Villarreal porque viene una temporada muy ilusionante primero con la Supercopa de Europa ante el Chelsea y después en un año en el que van a disputar la Champions.