Azpilicueta: “Somos los primeros que tenemos que animar a la afición"

El partido ante Eslovaquia: “Es como si fuese un partido de eliminatoria, es a cara a cruz. Dependemos de nosotros mismos y hay cosas que tenemos que mejorar, pero tenemos un objetivo claro que es estar en la siguiente fase y ahora tenemos que darlo todo y demostrarlo en el campo”.

La afición: “Venimos de dos empates, es normal que la afición se sienta… no sé la palabra. Tenemos un gran equipo y lo tenemos que demostrar. Somos los primeros que tenemos que animarles. Todo ese se cambia y se demuestra en el campo. Es una final, tenemos que sacarla adelante entre todos. La afición va con ganas y nosotros tenemos que darle ese empuje”.

El vídeo en el que no saludan a la afición: “Es un plano corto, es verdad que no todos los jugadores saludan, pero nosotros somos los primeros a los que nos gustaría acercarnos para poder firmar y hacer fotos, pero por la situación no podemos”.

Favoritismo: “¿En el grupo de favoritas? No sé… en 2016, Portugal no era favorita y ganó. En las últimas fases finales nos hemos llevado palos muy duros. Pero ninguna selección gana antes de empezar. Yo lo he vivido este año en la Champions con el Chelsea, al final mejoramos y la ganamos”.

Suplente de Llorente: “Yo quiero aportar al equipo, trabajo para ello. Marcos Llorente es un portento físico, es polivalente y está un gran estado de forma. Es verdad que en el Atlético de Madrid ha jugado de centrocampista, pero está haciéndolo muy bien. Es el míster el que decide”.

El regreso de Busquets: “Es un jugador muy importante, dentro del campo y fuera. Como capitán es increíble. Su regreso es muy importante porque domina el centro del campo tanto a nivel ofensivo como defensivo”.