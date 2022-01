LEER MÁS Ancelotti no impedirá la marcha de Hazard en enero si el belga quiere salir

Gareth Bale lleva casi cinco meses sin jugar con el Real Madrid, pero Carlo Ancelotti ha confirmado hoy que entrará en la convocatoria para visitar al Elche en los octavos de final de la Copa del Rey. Eso no significa que vaya a jugar como bien sabe Eden Hazard que disfrutó de la Supercopa de España en el banquillo. "Bale está bien, está disponible, va a estar en la convocatoria y todos los que están tienen posibilidades de jugar desde el principio o desde el banquillo, también puede pasar que no juegue", advierte.

El técnico italiano ha tenido quedar explicaciones sobre la situación están viviendo ambos jugadores, pero él lo tiene claro: "el entrenador decide en cada partido. Yo elijo a los mejores para ganar".

Ausentes en el primer tramo de la temporada

Ancelotti ha explicado las continuas suplencias de Hazard por la mucha competencia que hay en su equipo dejando de lado las especulaciones. "No hay nada raro. Hay competencia y el entrenador elige a los mejores para cada partido, sea justo o no. No ha ocurrido nada en particular, solo que hay mucha competencia. Aunque tú seas muy bueno a veces no juegas, también puedo hablar de Isco, Jovic, Marcelo, Ceballos, Nacho... Les pasa lo mismo que a Hazard o a Bale".

El entrenador del Real Madrid espera contar a partir de ahora con la ayuda de dos jugadores prácticamente inéditos en el primer tramo de la temporada por la acumulación de lesiones y otros contratiempos como el coronavirus. "Los dos han tenido muchos contratiempos, por lesiones, problemas. Hazard hace un mes y medio que está bien físicamente. Yo no tengo que aconsejar a Hazard, él tiene el carácter y la experiencia para elegir lo mejor para él. La calidad de los dos nos podría ayudar más, pero nada más ha pasado la primera parte de la temporada, ojalá en la segunda sea mejor para ellos". También niega que el club haya pedido al belga que no se opere de sus molestias para posibilitar su traspaso.

Sin Courtois

Courtois se queda fuera de la convocatoria para esta eliminatoria copera por una "indisposición", según ha explicado Ancelotti que cuenta con Vinicius, ya que en su opinión no necesita descanso a pesar de que lo ha jugado prácticamente toda esta temporada.

Dice el técnico italiano que afronta el encuentro ante el Elche como una final y pondrá en liza a los mejores. "Es una eliminatoria y queremos seguir, voy a meter al mejor equipo posible, evaluando el cansancio de algunos jugadores que jugaron el domingo" en la Supercopa de España. "Necesitamos estar preparados, el Elche viene en una buena dinámica, ha ganado 7 de los últimos 10 partidos. Tenemos que jugar un buen partido", ha concluido.

Con Gento en el recuerdo

Antes de comenzar su comparecencia Ancelotti ha querido tener un "recuerdo" para Paco Gento. "Es una figura irrepetible, se quedará para siempre en nuestros corazones. Destaca su humildad, era una persona muy sencilla, es el tipo de persona que me gusta", ha dicho.