El Eintracht ha viajado a Madrid para proponer a Raúl González que sea su próximo entrenador

Raúl González Blanco está firmando una temporada fantástica en el Real Madrid Castilla, con el que acaba de clasificarse para el play off de ascenso a Segunda División. Y su magnífico trabajo en ‘La Fábrica’ blanca no ha pasado desapercibido en Alemania. Hace meses que sonó como futuro candidato para el banquillo del Schalke, el club donde se retiró como futbolista, pero el que ha puesto toda la carne en el asador para ficharlo es el Eintracht. La información del interés, que ya publicó el portal Goal en Alemania, se ha convertido en una propuesta formal. Según ha podido saber Onda Cero, dirigentes del club alemán se reunieron con Raúl en Madrid el pasado jueves, 6 de mayo, y le presentaron el proyecto que pretenden que lidere desde el banquillo. No se trata de un interés o de una toma de contacto, Raúl es la persona que quieren al frente del Eintracht para las próximas temporadas y así se lo trasladaron en la reunión que tuvo lugar hace unos días en la capital de España.

Raúl, de momento, centrado en el playoff

Raúl está muy contento en Madrid y su prioridad, por ahora, es no moverse, porque está cómodo en la ciudad, después de sus etapas en Alemania, Qatar y Nueva York. Pero no ha rechazado la propuesta, ni mucho menos. Les ha pedido tiempo antes de trasladarles una respuesta, ya que tiene a la vuelta de la esquina la primera eliminatoria por el play off de ascenso a Segunda División: este próximo domingo, ante el Ibiza, en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz. Raúl ya logró ganar la Youth League con el equipo juvenil y ahora está a dos partidos de devolver al Castilla a la categoría de plata.

El Eintrach, pendiente todavía de su clasificación para la Champions o la Europa League (es 5º, a un punto del Dormund), se quedará sin entrenador en unas semanas, porque Adi Hütter se va al Borussia Moenchengladbach. Es cierto que Raúl ha sonado siempre como posible sustituto de Zinedine Zidane, en caso de que el francés decida marcharse al final de la temporada, pero el propio Raúl es consciente de que no es el único candidato, ni seguramente el principal. A pesar de que los últimos técnicos del Castilla, Santiago Solari o el propio Zidane, dieron el salto al primer equipo desde el filial, en el club tienen también otros nombres encima de la mesa, como Allegri o Joachim Löw, en el caso de que ‘Zizou’ decida marcharse. Y Zidane, de momento, evita aclarar públicamente de su futuro