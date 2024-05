Dinamarca - España: un duelo decisivo

Los dos combinados están empatados a seis puntos tras las dos primeras jornadas y ahora se cruzarán en dos ocasiones en un espacio de cinco días ya que el danés devolverá la visita el próximo martes 4 de junio en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Después de arrollar a Bélgica a domicilio (0-7) y de ganar con mucho trabajo a Chequia (3-1), el equipo que dirige Montse Tomé tendrá un nuevo examen para comprobar su actual buen estado de forma y juego en un tramo complicado de temporada por la exigencia del calendario, y con los Juegos Olímpicos de París ya muy cerca.

Dinamarca, 13 del mundo y campeona de Europa en 2015, servirá de buena piedra de toque para la número uno del ranking, que parte ahora como la favorita allá por donde va y como la auténtica rival a batir por el resto, apoyada en un estilo vistoso y ofensivo con el que espera someter a su rival.

Tomé tendrá que retocar su equipo para estos dos compromisos ya que no podrá contar con sus dos laterales titulares, Ona Batlle y Olga Carmona, ambas con molestias físicas, y que abrirán la titularidad a otras compañeras. Así, la madridista Oihane Hernández jugará por la catalana, mientras que para el lado izquierdo, la seleccionadora debe decidir si apuesta por Leila Ouahabi, cuyo último partido internacional fue en septiembre de 2022, o por la polivalente Laia Aleixandri. Otra opción podría ser repetir la defensa de tres centrales con Athenea del Castillo como carrilera que no funcionó bien ante Chequia.

Si Aleixandri es la elegida en el lateral, Laia Codina entraría seguramente como compañera de Irene Paredes en el centro de la defensa, mientras que en el mediocampo, la duda es si Aitana Bonmatí tendrá algo de descanso tras acabar algo 'tocada' la final de la Champions. Si no juega, Alexia Putellas ocuparía su sitio como hizo en las dos primeras jornadas en la que la Balón de Oro no estuvo por lesión para acompañar a Tere Abelleira y Jenni Hermoso. Arriba no se esperan demasiados cambios y la aparición del trío formado por Mariona Caldentey, Salma Paralluelo y Athenea del Castillo.

En Velje, la selección se enfrentará a una Dinamarca contra la que nunca ha perdido en sus cuatro anteriores partidos y a la que ha derrotado en los tres últimos, entre ellos el de la fase de grupos de la anterior Eurocopa (1-0) y el amistoso en suelo danés previo al pasado Mundial (0-2). Un combinado danés liderado por la estrella del Bayern de Múnich Pernille Harder, una de las mejores jugadoras de la última década, y cuyo poderío se concentra sobre todo en la zona de ataque, donde cuentan con jugadoras de mucha calidad como Pernille Harder (Bayern), Amelie Vangsgaard (PSG), que ha anotado tres goles en esta fase de clasificación, o las madridistas Signe Bruun y Caroline Moeller.

Sin embargo, Dinamarca tiene más dudas en defensa, no consiguiendo dejar la portería a cero en los últimos seis partidos que ha disputado. De todos modos, ante su público siempre da un plus como demostró en la pasada Liga de Naciones donde fue capaz de batir a Alemania (2-0). Las danesas vencieron por 1-3 en el primer duelo ante Chequia y por 4-2 a Bélgica en el segundo.