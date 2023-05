Detienen a cuatro personas que colgaron de un puente un maniquí con la camiseta de Vinicius

Cuatro personas han sido detenidas en Madrid por haber presuntamente colgado un muñeco con la camiseta del futbolista del Real Madrid en un puente próximo a la Ciudad Deportiva del club blanco antes de un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ha informado este martes la Policía Nacional a través de Twitter.

El maniquí apareció a finales de enero

El maniquí, por el que se abrió una investigación, apareció a finales de enero colocado en los alrededores de la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto a una pancarta con el lema 'Madrid odia al Real' en la previa del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid de Copa del Rey.

Cómo localizaron a los detenidos

La investigación, según informa el Periódico de Cataluña, partió de la muñeca hinchable, que fue comprada a un precio de unos 30 euros. Los análisis de Policía Científica permitieron recuperar diez huellas, de las que siete no fueron válidas y tres correspondían a personas no fichadas con anterioridad. Los investigadores siguieron los pasos de las 58 sex shops virtuales y de todas las tiendas físicas de Madrid que venden ese tipo de muñecas.

Vinicius señala a un aficionado por proferirle insultos racistas

Vinicius Junior fue protagonista en el Valencia - Real Madrid de Mestalla después de acusar y señalar a un aficionado de la grada valencianista por proferirle insultos racistas y ha amenazado con abandonar el terreno de juego. El partido estuvo parado durante unos minutos, hasta que se ha resolvió la situación.

El partido se encontraba parado después de que el colegiado, De Burgos Bengoetxea, hubiera decretado un libre indirecto porque había dos balones dentro del terreno de juego.

Mientras se reanudaba el juego, Vinicius se dirigió directamente a un aficionado valencianista acusándole con el dedo y diciéndole "has sido tú, has sido tú". Las imágenes de televisión solo han mostrado el lanzamiento de algunos objetos.

El brasileño ha amenazado, incluso, con irse del campo, y le vimos hablar con sus compañeros, su entrenador y el colegiado que intentaron calmarle. Finalmente, consiguieron que se quedara y el partido se ha reanudado.

Vinicius terminó el partido expulsado después de verse involucrado en una tangana minutos más tarde. El brasileño agredió a Hugo Duro y se marchó del campo muy enfadado haciendo gestos de "a Segunda" a la grada, lo que provocó una nueva tangana a la entrada del túnel de vestuarios.

El vídeo con el que Vinicius denuncia los insultos racistas que ha sufrido en los campos de España: "Es inhumano"

Vinicius ha publicado un vídeo en Instagram en el que denuncia los insultos racistas que ha sufrido en algunos campos españoles. "Con cada jornada fuera una agradable sorpresa. Y hubo muchos esa temporada. Deseo morir, muñeco colgado, muchos gritos criminales...", comienza su mensaje en redes sociales, acompañado de un documento audiovisual en el que se pueden ver varios de los cánticos que le dedican aficionados al brasileño.

"Pero el discurso siempre cae en "casos aislados", "un fan". No, no son casos aislados Sus episodios continuos se difunden en varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión). La prueba está en el vídeo. Ahora pregunto: ¿Cuántos de esos racistas han tenido sus nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo a la facilidad: cero. Nadie para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas", reza el escrito de Vinicius.

Además, el jugador se pregunta por qué no se castiga a las personas que profieren dichos insultos: "¿Qué queda para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar a los clubes por deportes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan los televisores en transmitir esta barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Culpándome a mí mismo para justificar actos criminales tampoco. No es fútbol, es inhumano".

Reunión entre Florentino y Vinicius

Un día después del partido en Mestalla y tras el entrenamiento de este martes en Valdebebas, Florentino Pérez y Vinicius se han reunido en los despachos presidenciales para hablar de los cánticos racistas que sufrió el brasileño en Valencia. Pasadas las 12:00 horas de este martes, el presidente recibía al atacante, tal y como ha anunciado el propio club blanco a través de sus redes sociales.

La reunión duró entre 10 y 12 minutos, y en la misma el presidente ha podido conocer que el jugador se encuentra "muy tocado", tal y como ha contado Fernando Burgos: "Está sobrepasado por la situación desde que se marchó de Mestalla. Ha dormido más bien poco y se siente totalmente acosado".

Florentino Pérez ha recordado el episodio de la final de la Copa del Rey, en la que Vinicius no saludó a los árbitros. "No le ha pasado la mano por el hombro. Ha dicho que lo del 'no saludo' a los árbitros en la final de la Copa no se puede volver a producir, que no se puede meter en todos los conflictos".