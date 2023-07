Competición deja sin sanción a Fede Valverde

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol archiva del expediente abierto al jugador uruguayo del Real Madrid Fede Valverde, por la presunta agresión a Álex Baena en el partido de liga ante el Villarreal el pasado 8 de abril.

Competición resolvió el archivo al considerar que no resulta procedente pronunciarse de forma contraria a como lo hizo el juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en el que el jugador del Villarreal denunció los supuestos hechos, y que el pasado día 3 archivó provisionalmente la denuncia.

Dicho juzgado dictó el archivo al "no resultar debidamente justificada la perpetración del delito leve que ha dado motivo a la formación de la causa" y Competición afirmó que tras esto "no resulta procedente" que por su parte "se dicte otra resolución que no sea coincidente, en cuanto a la apreciación de los hechos producidos, con la sostenida por el Juzgado de Instrucción nº 48".

La denuncia original

El origen del caso es la presunta agresión de Fede Valverde al futbolista del submarino amarillo en el parking del estadio Santiago Bernabéu. Valverde le habría propinado un puñetazo alegando un grave insulto a su hijo.

Baena denunció los hechos ante la Policía y emitió un comunicado negando ese insulto. El Villarreal también publicó un comunicado condenando "cualquier acto de violencia" y creyendo "firmemente" la versión de su futbolista.

El juez instructor de la Federación, había pedido cinco partidos de sanción para Valverde tras la denuncia de Baena y las declaraciones posteriores del jugador del Villarreal y de algunos testigos como Odriozola. Sin embargo, el primer revés para el juez de Competición llegó con la resolución de la Justicia Ordinaria, que no encontró pruebas al considera que "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa".

Archivada también la denuncia

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid dictó auto de sobreseimiento provisional de la denuncia el pasado 3 de julio. El magistrado consideraría que existen incongruencias en la declaración de Baena, quien denunció la supuesta agresión cometida contra él por el jugador del Real Madrid en el parking del Santiago Bernabéu.

Según recoge el juez en el auto de archivo, "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa", motivo por el cual declara el sobreseimiento provisional, es decir, el archivo de la denuncia cuando las pruebas obtenidas en la instrucción no son suficientes para seguir con el proceso penal y el juicio oral.

Cabe recurso

Baena y el Villarreal pueden recurrir esta decisión de Comité de Competición. Podrán recurrir ante el Comité de Apelación en el plazo de diez días hábiles desde hoy.