Valverde: "Hay que respetar al Bayern"

"Parar a Musiala es difícil, es un gran jugador. Es muy joven, pero ha conseguido mucho con su corta edad, hay que respetarlo. Ojalá pueda seguir por ese camino, pero que seamos capaces de pararlo mañana de buena forma y ser mejores que el Bayern. Está marcando una época en este club y a nivel mundial. Va a lograr muchas más cosas porque va a seguir mejorando", afirmó en rueda de prensa en el Allianz Arena.

Valverde se mostró feliz por ser indiscutible para Carlo Ancelotti en una temporada que dijo estar "disfrutando al máximo" y mostró mucho respeto por el Bayern Múnich, rival del Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones. "Todos los partidos son muy complicados en esta competición. Los equipos se merecen respeto, sobre todo el Bayern, que tiene muchos títulos. Como el Real Madrid, disputa las últimas instancias y hay que tenerles el mismo respeto que al Manchester City. Nosotros tenemos mucha ilusión por conseguir otro trofeo para el club", dijo.

Fede valoró el factor fortuna para llegar lejos en la competición, pero habló de la "suerte del campeón" recordando un duelo histórico con el Manchester City, cuando lograron el pase a la última final conquistada de la 'Champions'. "Siempre opino que la suerte se necesita un poco. Si no, hay que mirar la 'Champions' de hace un par de años contra el City que lo normal era estar eliminados y nos clasificamos salvando dos pelotas en la línea. Se llama suerte del campeón. Hay que disfrutar y cuanto más lejos de nuestra portería, mejor", afirmó.

Valverde se mostró agradecido a su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, fundamental en su crecimiento como futbolista las últimas temporadas. "El entrenador para mí ha sido pieza fundamental dentro del fútbol. Me ha dado las ideas claras de lo que quería y lo que yo podía mejorar como futbolista y como persona. Me ha ayudado a crecer bastante. Me abrió los ojos para no encerrarme en una posición y enojarme por querer jugar sólo en el medio. Me toca de extremo y en banda, aprendí a ser mejor adaptándome y dando lo mejor", reflexionó.

Cuando su demarcación es en el medio, alejado de la banda, donde tuvo más continuidad el curso pasado, Fede confiesa que sigue aprendiendo de dos leyendas a las que admira como Toni Kroos y Luka Modric. "He crecido en la posición de doble pivote, doble 5 como le llamamos en Sudamérica. Di mis primeros pasos ahí como jugador profesional y disfruto mucho de jugar con un ídolo como Kroos, al que siempre he admirado. Disputar a su lado tantos minutos es una gran emoción y cuando los resultados ayudan es muy lindo. Aporto donde el cuerpo técnico decida que juegue, a veces cerca de Modric. Mientras estén en el club trato de aprender lo máximo de ellos y admirarlos como siempre", manifestó.