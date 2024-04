Kimmich: "Lo del Real Madrid no es solo suerte"

"Es un partido entre dos grandes clubes, es difícil decir cuál será la clave. Por supuesto, sabemos que el Real Madrid tiene mucha experiencia, que tiene mucha calidad y, sobre todo, que ya ha ganado muchos partidos gracias a su experiencia", analizó el polivalente jugador en la rueda de prensa previa a la ida de las semis ante los bávaros de este martes (21.00). Kimmich reconoció no haber visto la eliminatoria entre el City y el Real Madrid, pero puso en valor que los madridistas, aunque "puede que no fuera el mejor equipo, al final pasó". "Creen en su fuerza, conocen sus cualidades y eso siempre es peligroso. Sin embargo, creo que nosotros también debemos creer en nuestras fortalezas y llegar con la suficiente confianza en nosotros mismos. Hicimos dos partidos muy buenos contra el Arsenal", dijo.

"Lo del Real Madrid en la Champions definitivamente es otra cosa. Hace dos años, cuando ganaron la Liga de Campeones, iban de alguna manera por detrás en todos los partidos y siempre conseguían darle la vuelta. Tienen mucha experiencia, se nota que confían en sus fortalezas y saben que siempre pueden marcar hasta el final, tienen calidad individual y pueden ganar a cualquiera y remontar siempre. No he visto los partidos contra el City. No sé si fue suerte o no, pero desde luego no es sólo suerte", agregó. Además, Kimmich insistió en que no tienen "ganas de revancha", después de que los tres últimos cruces entre ambos cayeran del lado madridista. "Ni siquiera sé quién estaba en el equipo entonces, ya han pasado seis años (2018). Ni siquiera sé quién estaba en el Real entonces, no creo que haya ningún deseo real de venganza", reiteró.

"Da igual que sea el Real Madrid o cualquier otro equipo. Las semifinales de la Liga de Campeones son siempre muy especiales. Contra el Real Madrid, sin duda es aún más especial, porque el Real Madrid es un gran club. Y creo que a todo el mundo le gusta ver una semifinal de la Liga de Campeones así", defendió el centrocampista. Kimmich deseó repetir final como en el 2020, cuando levantar por última vez la 'Orejona'. "Entonces, no hubo espectadores, uno quiere volver a vivir la experiencia de una final, pero con los aficionados sería un poco más emotivo. Ahora que estamos en semifinales, obviamente tenemos muchas posibilidades de llegar a la final. Pero nos centramos en mañana y en lograr un buen resultado para la vuelta", remarcó.

"Es importante defender bien, sobre todo contra el Real Madrid. Sin embargo, no debemos escondernos, tenemos que ser valientes para seguir teniendo períodos de posesión y seguir lanzando ataques y asumiendo riesgos. Al final, creo que es la mezcla y el equilibrio entre el fútbol de ataque y la defensa", comentó sobre la receta para conseguir un resultado positivo de cara a la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Y enfrente tendrá a Vinícius Júnior, "uno de los mejores regateadores y jugadores de uno contra uno de Europa en este momento", al que "siempre es difícil defender". "Es bueno que estemos en equipo, para resolver muchas cosas tácticamente. Sabemos que es muy peligroso, que aporta mucha velocidad y también es muy decidido", elogió, antes de destacar el papel de su compatriota Toni Kroos en el conjunto madridista. "Conozco a Toni de la selección. Da a todos los equipos una cierta seguridad con el balón, control y dominio. Es un jugador que ya ha conseguido mucho y ha experimentado mucho. Siempre se puede aprender cosas de él, porque ya tiene mucha experiencia y mucha veteranía", alabó.