Simeone: "Estoy preparado para competir"

"Desde el partido con el Sevilla hemos empezado a tener un camino bastante regular, dentro de lo que nuestro juego nos permite y buscábamos. Los chicos lo han desarrollado de la misma manera. Por eso ganamos en Sevilla, al Betis y en Bilbao, aunque no lo hicimos seguramente con tanta contundencia de local", repasó en la rueda de prensa en Do Dragao, en la víspera de cerrar la fase de grupo de la Liga de Campeones.

"Creo en el equipo. Confío en mis jugadores. Se lo digo a ellos continuamente. Sé que tenemos un buen equipo. Hay que tener paciencia, saber sostener los golpes y cuando uno se afirma en el ring después toca alguna para nosotros", enfatizó ante de jugarse todo su futuro en la competiciones continentales: la Liga Europa o nada, dependiendo de su resultado frente al Oporto.

"A mí me enseñaron desde chico a competir siempre. Y mañana nos toca una realidad, que nos espera la oportunidad y la posibilidad de llegar a la Liga Europa si las cosas las hacemos bien. Hay que prepararse, estar fuerte, visualizarlo y quererlo. Iremos a buscar el partido con las armas que tenemos", apuntó el técnico, cuyo equipo será tercero de grupo si gana o si emula el mismo resultado que el Bayer Leverkusen, su perseguidor, un punto por detrás, contra el Brujas.

"Estoy preparado para competir. No sé hacerlo de otra manera. Desde chico me criaron de esa manera, sabiendo que puedes perder. ¿Qué es mucho más lindo ganar? No tengo ninguna duda para todos, pero también puedes perder", abundó el técnico, que insistió en el dolor que le ha supuesto la eliminación de la máxima competición continental.

¿Puede ser su último partido de Liga de Campeones con el Atlético de Madrid? "Lo importante es estar preparado para lo que nos toque en cualquier momento. Mi ilusión es seguir estando en el club trabajando y volver a estar en la 'Champions' la temporada que viene, porque es lo que trazamos como objetivo siempre, desde que empezamos. No hay que alejarse de lo que siempre hemos buscado, el partido a partido. Necesitamos vivir el día a día, el partido a partido, y queda mucho para eso".