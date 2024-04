Luis Enrique: "Este resultado desacredita mis decisiones"

El técnico español tuvo que responder por su decisión de dejar en el banquillo a Warren Zaíre-Emery y lo hizo con contundencia: "Soy el único que ve todos los entrenamientos, y repasa todos los partidos, por eso soy entrenador y llevo muchos años trabajando. Es evidente que el resultado desacredita mis decisione s, acepto todo lo que supone una derrota", indicó. Luis Enrique señaló que el partido del próximo martes en Barcelona "será una final".

"Nosotros no tenemos nada con lo que especular, vamos a ir a ganar. Cada eliminatoria está igualada en estos cuartos y espero que estemos más acertados y ganar el partido. Solo nos vale la victoria", dijo. "No tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir y lo vamos a conseguir, si hay un equipo que no especula y sale a ganar cada partido somos nosotros. No hemos perdido en liga fuera de casa. Dependemos de ganar ese partido", dijo.