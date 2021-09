Griezmann estrena la Champions en el Metropolitano

Primera jornada de Champions… y primer gran compromiso para el Atlético de Madrid. El Oporto llega a la capital de España con la intención de pelear en un grupo que se presenta muy abierto con otros dos conjuntos como Liverpool y Milan. La exigencia es máxima para los de Simeone que no pueden permitirse errores… y menos en casa.

El Metropolitano vivirá este miércoles el regreso de la Champions con ese duelo ante el Oporto con una capacidad que superará los 40.000 aficionados (sin presencia de público portugués). Uno de los grandes atractivos del partido es el estreno de Griezmann ante su público: veremos cuál es el veredicto de los rojiblancos para el francés tras su salida al Barcelona y su regreso al equipo dos años después.

Tras la victoria sobre la bocina de este fin de semana ante el Espanyol, Simeone tiene a toda su plantilla disponible con la única excepción de Savic, que arrastra sanción de la pasada temporada. Si repite esquema con tres centrales, Giménez será el acompañante de Hermoso y Felipe. La tarea ofensiva apunta a ser cosa, de nuevo, de Griezmann y Suárez, una pareja que mete al Atlético entre el grupo de favoritos de la Champions.

Simeone ante su gran reto

La plantilla que tiene esta temporada en sus manos obliga al técnico argentino a luchar por títulos. Y tras conquistar la Liga, el objetivo es pelear en Champions. “Es una competición muy dura, cada error se paga. Pero no pienso más allá del partido de mañana, el camino se hace andando” asegura Simeone en la previa de ese duelo ante el Oporto.

El técnico rojiblanco también ha valorado el estreno de Griezmann ante el Espanyol, que no fue el más deseado: “Hubo falta de intensidad, de velocidad… pero no sólo de un jugador, sino de todo el equipo. Queremos que Griezmann sea el futbolista que siempre fue, con talento, jerarquía… Estoy seguro de que se verá”.

El Oporto, un clásico del fútbol continental

El conjunto luso llega a esta cita Champions invicto en su Liga, en la que ha sumado tres victorias y dos empates en cinco jornadas. Este fin de semana ha firmado tablas a un gol en uno de los partidos más atractivos del fútbol portugués, ante el Sporting lisboeta.

El Oporto, un habitual de la Liga de Campeones, está liderado en el banquillo por un ex futbolista como Sergio Conceiçao y en el campo por un veterano y viejo conocido de la Liga española como el ex madridista Pepe. Eso sí, el gran peligro de los dragones no es otro que el mexicano Tecatito Corona, un talentoso jugador al que la defensa colchonera no deberá perder de vista.