Ancelotti: "El Bayern ha ofrecido su mejor versión y nosotros no"

El preparador blanco reiteró que el Bayern "ha mostrado su mejor versión" y ellos "solo en parte". "En algunos momentos lo hemos hecho muy bien, y, casualidad, en el mejor momento del partido ha sido cuando hemos encajado los dos goles; teníamos buen manejo del balón, pero nos han nos han buscado sin equilibrio y nos ha marcado dos. Creo que es un buen resultado que nos da confianza para la vuelta. Todavía la eliminatoria está totalmente abierta", expresó.

Además, indicó que "no es sorpresa" lo que ha hecho este martes el Bayern. "El Bayern tiene esta calidad: Musiala, Kane, Müller, un montón de jugadores como Sané, con mucha calidad. La pena es que en nuestro mejor momento, cuando estamos manejando muy bien, Toni ha tenido la oportunidad de marcar el segundo, nos han buscado sin equilibrio y nos han marcado dos. Después, tuvimos el mérito de recuperarnos con esfuerzo y con la aportación de los que han entrado en el partido", expuso.

"Llegamos a este punto de la temporada con la oportunidad de jugar una final, sabiendo que va a ser muy complicado. Ha sido un gran rival y la eliminatoria está muy igualada. La afición nos va a ayudar, sin duda", añadió sobre el choque en el Santiago Bernabéu.

Sobre el estilo de juego del equipo, explicó que no tienen "una identidad muy clara". "No queríamos jugar con un bloque bajo, pero lo hicimos con demasiada lentitud y poca intensidad. No me ha gustado, porque cuando defiendes, tienes que hacerlo con más intensidad, como lo hicimos en 180 minutos contra el Manchester City", recalcó.

Por último, Ancelotti no quiso señalar a ninguno de sus hombres en el primer tanto de Sané. "No me gusta criticar a mis jugadores. Por supuesto que fue un fallo, porque Sané pudo entrar. Lo pudimos hacer mejor, sí", finalizó.