Ceferin rechaza a los equipos árabes: "Nunca jugarán en la Liga de Campeones ni en ninguna otra competición europea"

Los equipos de Arabia saudí están siendo los grandes protagonistas este mercado de fichajes de 2023. Su irrupción ha hecho tambalear a todo el mundo del fútbol, consiguiendo llevarse a algunos de los mejores jugadores de las cinco grandes ligas europeas.

Tras dar el primer paso Cristiano Ronaldo en el mercado invernal con su marcha al Al Nassr, la Saudi Professional League ha gastado más de 600 millones de dólares en incorporaciones este verano. Nombres tan importantes los últimos años en el fútbol europeo como Neymar, Mané o Karim Benzema han optado por mudarse a esta liga.

Ceferin no considera un peligro la liga árabe

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, concedió una entrevista a 'L'Equipe' donde mostró su nula preocupación con los grandes traspasos que están realizando los clubes de Arabia Saudí, comparando la situación con la que ya vivió el fútbol europeo con la liga China.

"No es un peligro. Vimos un enfoque similar en China, que compraba jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero. Resultado: el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema", explicó Ceferin.

El presidente de la UEFA se quiso apoyar en esta tesis, afirmando que ninguno de los grandes jóvenes jugadores con ambición ha querido ir a jugar a Arabia. "Hay jugadores al final de sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones 'top'. Que yo sepa, Mbappé y Haaland no sueñan con Arabia Saudí. Los mejores jugadores en la cima de su fútbol no creo que fueran a Arabia Saudí. Cuando la gente me habla de los jugadores que fueron allí, nadie sabe dónde juegan".

Ceferin cierra la puerta a los equipos árabes

Aleksander Ceferin explicó que por el momento la UEFA no ha considerado invitar a los equipos saudís a sus competiciones, catalogando estas informaciones de meros rumores propagados por la prensa. "Esto interesa principalmente a los medios de comunicación, pero no tanto a la comunidad del fútbol europeo. Ya veremos, pero no creo ni por un segundo que esto pueda amenazar nuestras competiciones".

"Un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Sólo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League".

El máximo mandatario de la UEFA también negó las informaciones de una posible final de la Champions en Estados Unidos. "Sólo las federaciones europeas pueden postularse para una final, ni siquiera los clubes. Tendríamos que cambiar todas nuestras reglas y no queremos eso", recalcaba Ceferin.