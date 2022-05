Carlo Ancelotti: “Ha sido una Liga merecida en todos los sentidos, no hay pero”

LEER MÁS El Real Madrid transmite "tranquilidad" ante la posible renovación de Mbappé con el PSG

Carlo Ancelotti ha repasado la actualidad del Real Madrid en su comparecencia previa al partido de Liga frente al Levante. A pesar de haber ganado el campeonato nacional, el técnico ha dicho: “Mañana es un partido que tenemos que jugar bien. El objetivo es el mismo, mantener un buen ritmo, jugarlo bien y ganarlo”.

Para Carlo Ancelotti el Real Madrid es justo ganador de la Liga 2021-2022: “Ha sido fantástica, merecida en todos los sentidos porque hemos sido más contundentes y eficaces que los otros. No hay mucho que decir. Empezamos bien, tuvimos dos momentos de dificultades, contra el Espanyol y contra el Barcelona, pero desde ahí el equipo siempre compitió y luchó. No hay nadie que pueda decir que no es merecida en todos los sentidos. No hay pero”, explicó.

Futuros fichajes

El reconocimiento médico superado por Antonio Rudiger y los días que restan para conocer la decisión de Kylian Mbappé, no distraen a Carlo Ancelotti de lo único que tiene en mente en el presente, "una final muy importante" como la de la Liga de Campeones ante el Liverpool, y afirmó que "no es el momento de hablar del futuro del Real Madrid".

"Tenemos tiempo para hablar de esto después de la final. Es un tema que no quiero comentar ahora. Tenemos posibilidad de acabar la temporada con una final muy importante. No es el momento de hablar del futuro del Real Madrid", aseguró.

Ancelotti no valoró el acuerdo alcanzado con el defensa alemán Rudiger ni la visita de Mbappé a Madrid de esta semana. "Entiendo que no tenéis muchos argumentos pero hablar del mercado del Real Madrid para el futuro no me parece correcto, no quiero hablar de ello, prefiero hablar del partido de mañana", dijo.

Tampoco profundizó el técnico italiano en el anuncio del acuerdo del Manchester City con Erling Haaland. "No me gusta hablar de esto, es un gran jugador, el City es un gran club pero me quedo con mi plantilla que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions".

Expectación por la Champions

Carlo Ancelotti piensa que esta ha sido una temporada fácil para él: “Por la relación que he tenido con los jugadores, ninguno me ha creado problemas. En el pasado me ocurrió cuando le decía a alguien alguno que descansara: sin decir nombre, lo ponía en el banquillo y me ponía mala cara. Hoy, sin poner nombres tampoco, pero a jugadores que han ganado cuatro Champions, les he dicho que descansen y no ha habido problemas. Esta es la diferencia del Real Madrid. Y por esto digo que ha sido una temporada sencilla. La dificultad para el entrenado es la capacidad de tener a toda la plantilla motivada”.

En cuanto a la cantidad de solicitud para las entradas de la Champions, Carlo Ancelotti cree que “El primer motivo es porque nadie pensaba que este año el Real Madrid pudiera llegar a la final de Champions. Esto es lo que crea ilusión y felicidad en los aficionados”. El técnico blanco también ha dicho que su prioridad es que los jugadores estén bien para la esperada final.