Carlo Ancelotti: "El Real Madrid no ha tenido una sola identidad"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo este lunes que el conjunto madridista "en estos años no ha tenido una sola identidad", porque no tiene "un juego", sino "muchos", mientras que anunció que Jude Bellingham estará "disponible" para el duelo de este martes ante el Alavés, en el que no estarán Dani Carvajal in Eduardo Camavinga, que sí estarían recuperados para el derbi ante el Atlético de Madrid.

Sin un estilo definido

"Lo más me llama la atención es que el Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo y con transiciones muy rápidas, manejando la posición en algunos partidos. El hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego pero la verdad es que no tenemos uno, tenemos muchos", declaró Ancelotti este lunes en la rueda de prensa previa al partido de Liga EA Sports frente al Deportivo Alavés.

El italiano cumplirá ante el conjunto vitoriano 300 partidos en el banquillo del Real Madrid, lo que para él significa "casi un milagro". "He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes, y para mí ha sido y es algo especial estar en este banquillo", destacó, al tiempo que dejó claro que "no" tiene fecha de caducidad en su puesto y reiteró que le gusta "hacer este trabajo", por lo que le "encantaría seguir muchos años".

El preparador insistió en que "el mundo del fútbol tiene que hacer una reflexión" sobre el calendario, y lamentó la grave lesión del guardameta del Barcelona Marc-André Ter Stegen este domingo ante el Villarreal, del que dijo que "es uno de los mejores porteros del mundo", y le deseó "que su recuperación sea lo más rápido posible". "De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va a cambiar el calendario esta temporada", afirmó resignado.

"Yo puedo tener un cansancio a nivel mental, que no lo tengo para nada, porque hay presión, responsabilidad, pero los jugadores tienen el desgaste físico, que es el problema de verdad", agrego sobre el cansancio con un calendario tan saturado.

Récord de partidos sin perder

Ante el Alavés, el conjunto blanco buscará encadenar 39 partidos sin perder en Liga, apoyados en la "solidez" madridista a la que han dado "continuidad en cada partido". "La actitud mental de los futbolistas es muy buena", destacó el de Reggiolo como clave para alcanzar la mejor versión este curso.

Otro aspecto que también buscará mejorar el equipo madridista será marcar más goles en la primera parte, en la que hasta ahora solo han podido conseguir un tanto de los 18 que han anotado. Ancelotti ve "llamativo" este dato, que explica la actitud del rival. "Los primeros 45 minutos suelen ser mucho más intensos, y los rivales bajan el ritmo y la intensidad en la segunda parte", comentó.

"Fede Valverde puede jugar en distintas posiciones teniendo un nivel muy alto. Lo puede hacer como pivote, como doble pivote, como carrilero, como interior... su rendimiento para el equipo creo que es un jugador de equipo fundamental. Donde yo lo ponga, tiene la calidad para manejar bien todas las situaciones", elogió al uruguayo, pieza clave en este inicio de temporada.

También reconoció estar "encantado" con Ferland Mendy, del que avanzó en exclusiva que ya "ha renovado el contrato" con el club merengue. "Lo está haciendo muy bien. Su nivel defensivo es muy alto". Sin embargo, explicó que no le piden "mucho a nivel ofensivo" porque tienen "un extremo izquierdo muy fuerte".

"Él puede hacer su trabajo ofensivo, pero no le pedimos esto, porque es mejor que se quede ahí, que a veces tiene que trabajar en la inferioridad", añadió.

Además, tranquilizó sobre el estado de Bellingham, con problemas en el hombro, ya que está "disponible" para el Alavés, aunque podría descansar, como Kylian Mbappé, del que resaltó que "es un momento en el que hay que rotar".

Rotaciones y titularidades

La posible suplencia del francés podría abrirle las puertas del once por primera vez a Endrick, el joven atacante de 18 años del que destacó Ancelotti que "es un delantero centro", pero que "también pude jugar por banda derecha como extremo". "No es un extremo, pero el juego por dentro lo hace muy bien y yo creo que puede aprovechar también jugar minutos en banda", apuntó.

"Vive todos los días con los mejores delanteros del mundo y entiende perfectamente cuál es su rol", expresó sobre el brasileño, del que avanzó que "está ganando muchas posiciones porque su profesionalidad es muy alta y es muy maduro".

Quienes no estarán ante los 'babazorros' serán Dani Carvajal y Eduardo Camavinga. Sobre el defensa señaló que "no se ha recuperado del golpe" ante los 'pericos' pero que "va a estar disponible" para el derbi ante el Atlético de Madrid.

Sobre el francés, anunció que entrenará con el equipo desde el jueves y también estará "disponible" para jugar ante los colchoneros después de su lesión en el entrenamiento previo a la Supercopa de Europa, que le ha impedido debutar esta temporada.

También habló sobre el estado de Dani Ceballos, que sufrió un esguince de tobillo hace tres semanas. "Está recuperando bien, bastante rápido. Ha vuelto a correr hoy por primera vez y tiene buenas sensaciones. Estamos en el buen camino", remarcó.