El Camp Nou despide a Xavi en la fiesta del Barcelona

El FC Barcelona recibe este sábado al Deportivo de La Coruña en el Camp Nou en la última jornada de la Liga BBVA, donde el equipo blaugrana vivirá una auténtica fiesta tras el choque para celebrar el título conquistado en la pasada jornada con el triunfo ante el Atlético de Madrid y, además, con homenaje incluido al capitán Xavi Hernández, quien ha anunciado su marcha del club, aunque el 'Depor' se juega la vida y la permanencia y no será invitado de piedra a esa fiesta.

Todo lo contrario, pues el conjunto coruñés no tiene otra que intentar ganar para salvarse sin mirar a otros partidos. En función de otros resultados, los del Eibar yAlmería, incluso del Granada, podría salvarse con un empate, pero los de Víctor Sánchez del Amo han asegurado durante la semana que solo se fijan en su partido y se centran en intentar ganar en el Camp Nou. Tras ganar al Levante (2-0), ahora mismo están fuera del descenso con 34 puntos, solo dos más que 'armeros' y almerienses.

Ya lo han hecho Celta y Málaga, ambos por un escueto 0-1, pero a ello se amarra unDepor que no quiere volver al pozo de la Liga Adelante. Tras pasarlo mal con el último descenso no quiere seguir montado en la particular montaña rusa que, desde perder la máxima categoría en 2011, les ha hecho subir y bajar constantemente. Quieren mantenerse arriba y dotar de estabilidad a un histórico como es el Depor, y ello pasa por aguar la fiesta al Barça.

Eso sí, pese a que los catalanes ya sean campeones, con su triunfo a domicilio ante el Atlético de Madrid (0-1), a buen seguro que lucharán por el triunfo para despedir de la mejor manera a la Liga y completar esa celebración que tendrá como colofón el adiós a Xavi Hernández. El de Terrassa, el capitán, se irá del club después de 17 temporadas en el primer equipo y como jugador con más partidos oficiales a su espalda en la entidad (763) y con más títulos ganados (23 que pueden ser 25).

Antes del partido habrá un 'tifo' de agradecimiento al equipo por la 23ª Liga de la historia y con recuerdo para Xavi. Ello dará paso a la final que será el partido para el Depor y, tras el encuentro, con los gallegos en Primera o en Segunda, se pasará a la fiesta por la Liga y al adiós a Xavi, que se despedirá con unas palabras de su afición y verá en los marcadores un video de homenaje preparado por el club.

También Luis Enrique se sumará a ese homenaje, pues saltándose sus propias normas ya ha anunciado que Xavi será titular, con lo que se puede sumar su cifra de partidos a 764. Además, generoso, también confirmó el técnico asturiano que habrá cambios en el equipo, que dará minutos a los jugadores menos habituales y que debutará en partido oficial el belga Thomas Vermaelen.

Vermaelen se estrenó en una convocatoria en la ida de las semifinales de la 'Champions' contra el Bayern de Múnich, pues no había entrado en ninguna lista en lo que iba de temporada al enlazar esta última lesión de la que ha salido --cinco meses fuera con una leisón en el músculo semitendinoso de la pierna derecha-- con la que ya traía a cuestas cuando fue fichado el pasado verano. Así, el central belga debutará como blaugrana en el último partido de la Liga.

Por otro lado, Víctor Sánchez no tendrá para la final particular del Deportivo al veterano Manuel Pablo ni a Juanfran, por lesión, ni tampoco al lateral Luisinho por sanción. Así la posición defensiva será su gran preocupación, aunque José Rodríguez, Canella yHélder Costa son las tres novedades en la lista de convocados para el Camp Nou.