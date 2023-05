Sergio Busquets confirma que deja el Barcelona

“Ha llegado el momento de anunciar que ésta será mi última temporada en el Barcelona. Ha sido un camino inolvidable, siempre soñé con jugar con esta camiseta. La realidad ha superado a todo lo soñado. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo, pero todo tienen un inicio y un final” ha asegurado Busquets en un vídeo hecho público por el Barcelona.

Así, el mediocentro catalán ha anunciado, a sus 34 años, que deja el Barça después 17 temporadas, en las que, de momento, ha conquistado 31 títulos (8 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa), aunque seguramente habrá que sumar uno más cuando el Barça conquista el actual campeonato de Liga,

El club había ofrecido a Busquets seguir una temporada más por expreso deseo del entrenador, Xavi Hernández, pero el mediocentro de Badía del Vallès, que finaliza contrato el próximo 30 de junio, ha decidido no aceptar la renovación.

Busquets puede seguir en activo

El destino más probable para Busquets es Arabia Saudí, aunque todavía no hay una confirmación oficial al respecto. Extraoficialmente, se sabía que el jugador no iba a continuar en el Barça, aunque el club aún no ha sido informado oficialmente por parte del jugador. Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, siempre ha sido un gran defensor de Busquets, pero comprende que el jugador de 35 años haya tomado la decisión de marcharse.

El FC Barcelona, por su parte, le rendirá homenaje y le despedirá como se merece, agradeciendo su dedicación y compromiso durante todos estos años. Se espera que el primer capitán del equipo, si Jordi Alba no sigue, sea Sergi Roberto, aunque los galones del equipo recaerán en el portero alemán Marc-André Ter Stegen. No cabe duda de que Sergio Busquets dejará un vacío importante en el corazón del Barça y de los aficionados al fútbol en todo el mundo.