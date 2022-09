Borja Iglesias: "No me siento examinado"

"No me siento examinado. Cuando me he presentado a exámenes importantes he estado bastante más nervioso, aquí estoy disfrutando. ¿El Mundial? Quiero demostrar al seleccionador que puedo ser un opción", dijo este jueves en rueda de prensa.

El atacante podría debutar el sábado ante Suiza en la Romareda, un estadio que bien recuerda los goles del actual delantero del Betis. "Es un honor poder volver y disfrutar de esta experiencia junto a ellos. Hace mucho que no estoy cerca de Zaragoza. Seguro que vivo momentos muy emotivos", dijo sobre el equipo al que perteneció en la temporada 2017/18.

Ahora, en su primera convocatoria, el jugador destaca sus primeros días como internacional. "Cuando no has venido nunca y vienes por primera vez, tienes unas expectativas y te imaginas unas cosas. Pero todo por encima de lo que me había imaginado. Me siento muy cómodo", dijo sobre un grupo "muy sano y alegre" que hace la convivencia "fácil".

Los estilos de Luis Enrique y Pellegrini

Sobre Luis Enrique, Iglesias alabó sus métodos de trabajo, que ya prometían desde su estancia en el Celta de Vigo, donde llegó a coincidir con el actual técnico del combinado nacional. "La esencia es claramente la misma. Transmite de la misma forma y hace muy partícipe a la plantilla de la decisión de jugar de una manera. Ya lo hacía en el Celta y después de tantos años ahora tiene más herramientas y formas de llegar al jugador", indicó.

"Pellegrini llegó al club en un momento en el que mi situación no era fácil. Mis primeros meses participé menos de lo que me gustaría, pero él me ayudó a recuperar mi nivel. Por momentos igual fue duro, pero me ha hecho crecer, me ha dado confianza cuando me la he ganado y estoy disfrutando mucho", añadió.

De hecho, tanto Pellegrini como Luis Enrique son particulares en sus métodos. "Son muy buenos y muy distintos. Manuel es muy tranquilo y con facilidad de explicar las cosas y convencerte de ellas. Y Luis Enrique es exactamente igual, pero más nervioso y capaz de transmitir con mayor intensidad las cosas. Aunque llegan al mismo punto. Tienen dos ideas de juego ofensivas, pero distintas. Cada uno tiene su personalidad y es especial por como es", zanjó.