Barrios entra en la lista del Atlético para la Supercopa

El futbolista, sustituido por molestias en el partido jugado en el Reale Arena, no sufre ninguna rotura, pero la cercanía del choque, este jueves en la ciudad saudí de Yeda, pone su concurso en el aire hasta última hora para el encuentro contra el ‘eterno’ rival, pendiente de su evolución en los dos días que quedan para el choque.

De momento, Barrios está dentro de los 26 jugadores que desplaza el argentino Diego Simeone para la Supercopa de España, con la presencia de Giacomo Raspadori, cuyo fichaje en este mercado de invierno se propone el Roma, y con las únicas dos bajas por lesión confirmadas de Clement Lenglet y Nico González. El central francés se perderá el torneo por el esguince de alto grado del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, sufrido el pasado 17 de diciembre, mientras que el extremo argentino no llega a tiempo a esta competición por la lesión muscular padecida contra el Girona, el 21 de diciembre pasado.

El resto de efectivos están disponibles para Simeone, que cuenta en la expedición con seis jugadores del filial de Primera RFEF y el juvenil de División de Honor: el portero Salvador Esquivel, el lateral Julio Díaz, los centrocampistas Taufik Seidu y Jano Monserrate, el extremo Iker Luque y el delantero Sergio Esteban. La convocatoria está compuesta por 26 futbolistas: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Julio Díaz, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena, Taufik Seidu y Jano Monserrate; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julian Álvarez, Giacomo Raspadori y Sergio Esteban.