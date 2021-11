¿Por qué el Barcelona no ha hecho oficial el fichaje de Xavi Hernández?

En la mañana de este viernes, el Al Sadd hacía un sorprendente comunicado a través de Twitter, anunciando la marcha de Xavi Hernández al Barcelona tras el pago de su cláusula de rescisión, cifrada en cinco millones de euros.

Poco después, según confirman fuentes desde Doha, Xavi Hernández no se encontraría tan cerca del Barça como desean los aficionados azulgranas. Al parecer, la sorpresa también ha saltado en Can Barça, y es que consideran que el acuerdo no está cerrado ni tan claro como ha afirmado el propio Al-Sadd en su cuenta de Twitter. El pago de la cláusula tampoco es un aspecto cerrado, tal y como ha subrayado el club catarí.

Según informan varias fuentes desde Doha, el Barcelona no tiene "ningún acuerdo" con el Al Sadd y la operación Xavi Hernández se encontraría en estos momentos "congelada". La entidad culé estaría incluso "enfadada" por el repentino comunicado del Al Sadd.

El comunicado del Al Sadd

"El Al Sadd ha llegado a un acuerdo para la marcha de Xavi al Barcelona después del pago de la cláusula estipulada en su contrato. Hemos llegado a un acuerdo con el Barcelona", comenzaba el tuit del Al Sadd anunciando el adiós del excentrocampista azulgrana.

En otro tuit, el club catarí informaba del deseo de Xavi por fichar por el Barça y entendía su marcha: "Xavi nos informó hace varios días del deseo de ir al Barcelona en este momento, debido al estado crítico del club de su ciudad, y entendemos su decisión".